Une chienne retraitée de l'armée et son maître revenant de mission sont en extase lors de leurs retrouvailles après 8 mois d'attente (vidéo)

Dorka, femelle Berger Allemand, faisait partie du Corps des Marines des Etats-Unis. Elle était spécialisée dans la détection d’explosifs et servait aux côtés de Monte, son maître-chien. Si ce dernier poursuit sa carrière dans les forces armées, son amie à 4 pattes, elle, a atteint l’âge de partir à la retraite.

Avec le retour de Dorka à la vie civile, Monte a eu l’opportunité de l’adopter et il ne la pas manquée. Le duo était évidemment ravi de rester ensemble, mais cela ne signifiait pas pour autant qu’ils n’allaient plus être privés l’un de l’autre.



dorka_bel / Instagram

Récemment, Monte est, en effet, parti en déploiement en Irak pendant 8 mois. Sa famille prenait soin de Dorka durant son absence. Le maître manquait terriblement à la chienne et vice-versa.

Leur attente a toutefois pris fin. La mission de Monte s’est achevée et il est rentré au pays au bout d’un véritable périple, plein d’imprévus et de rebondissements.

La chienne était évidemment présente pour réserver le plus chaleureux et le plus joyeux des accueils au Marine à son retour de l’étranger. Elle piaffait d’impatience à l’idée de sauter dans ses bras et c’est effectivement ce qu’elle a fait dès qu’il est apparu en bas des escaliers et qu’elle la reconnu.

Le moment tant attendu

Les retrouvailles ont été filmées et la vidéo postée sur le compte Instagram consacré à Dorka. Elle est relayée par Parade Pets. La voici :

« Après 5 jours de voyage, s’être vu refuser un vol dans un autre pays, plusieurs annulations de vols et surréservations, avoir pris un train 2 États plus loin pour prendre un autre vol dans un autre aéroport, tant d'escales et 12 000 kilomères, nous voilà enfin réunis », indiquait le militaire.

Dorka et Monte pourront désormais rattraper le temps perdu et partager d’innombrables moments de complicité entre câlins, jeux et randonnées notamment.