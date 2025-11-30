Une chienne négligée s’enfuit constamment de chez elle pour obtenir de l’aide et sauver ses chiots

Depuis de longues années, une chienne vivait dans de tristes conditions au sein d’une propriété texane. Elle ne recevait jamais d’affection et était constamment dehors. Sa vie ne se résumait qu’à s’occuper de ses nombreux chiots nés de différentes portées. Puis, des bienfaiteurs ont découvert son existence et ont tout fait pour la rendre meilleure.

Une chienne surnommée « la maman de Maple Street », en référence à la rue texane dans laquelle elle se trouvait, a longtemps vécu dans l’indifférence générale. Son propriétaire ne s’occupait pas vraiment d’elle et se contentait de la laisser dans son enclos extérieur avec sa progéniture. À plusieurs reprises, le canidé a fugué pour échapper à cette vie. Sa dernière évasion a été salvatrice, car elle lui a permis de se retrouver entre de bonnes mains.

La maman de Maple Street vivait péniblement dans son espace extérieur. Elle ne mangeait pas à sa faim, tout comme ses chiots, qu’elle peinait à nourrir. Leur propriétaire les négligeait, alors la mère ne pouvait compter que sur elle-même. Elle s’enfuyait fréquemment pour trouver de la nourriture dans les alentours.

La rencontre d’une vie

Un jour, tandis qu’elle était en vadrouille, elle a croisé le chemin d’un bienfaiteur à la recherche d’un Husky disparu, rapportait The Dodo . L’homme, nommé Don Boston, s’est questionné sur la présence de la chienne et a constaté qu’elle était affamée. Il lui a donné la nourriture qu’il avait à disposition et a décidé de la suivre une fois son repas terminé. Il a découvert l’endroit dans lequel elle vivait et a été peiné.

Il a aussi rencontré ses chiots et a rapidement constaté qu’ils avaient besoin de soins vétérinaires, notamment parce que des parasites externes grouillaient dans leurs oreilles. Tous les animaux étaient affamés et Don savait que s’ils restaient sur place, leur avenir serait incertain. Il a alors négocié avec leur propriétaire pour les récupérer et les faire adopter, ce que celui-ci a accepté.

ASAP - Abilene Stray Animal Program / Facebook

En revanche, concernant la maman de Maple Street, les choses étaient un peu plus compliquées. Il ne voulait pas la céder au bienfaiteur, mais a tout de même accepté que ce dernier se charge de sa stérilisation. Lorsque Don est revenu la chercher pour l’emmener chez le vétérinaire, la femelle n’était plus là. Elle avait encore fugué et le bienfaiteur a appris qu’elle avait été récupérée, une fois de plus, par la fourrière.

Puisqu’il s’agissait d’une énième fugue, Don a obtenu l’autorisation de la garder. La chienne est désormais sous son toit et reçoit les soins dont elle a besoin. Une fois son état de santé stabilisé, elle sera placée à l’adoption et pourra enfin commencer sa véritable vie.