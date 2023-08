Une chienne, négligée à l'extrême, enchaîne les opérations dans l'espoir de s'offrir une nouvelle vie

Trixie est arrivée à l’Española Humane (États-Unis) dans un état de négligence extrême. « Elle était à peine reconnaissable en tant que chien, se souviennent les bénévoles, car sa fourrure sale était si emmêlée qu’il était impossible d’en distinguer les extrémités. Ses longs ongles s’étaient recourbés et s’enfonçaient sous sa peau. »

Une longue liste de maux

Les malheurs de la petite chienne ne s’arrêtaient pas là. « Au cours de l’intervention chirurgicale visant à retirer ses poils et ses ongles, nous avons découvert qu’il manquait un œil à Trixie, poursuivent les bénévoles, et qu’elle souffrait d’une fracture du fémur. Celle-ci était présente depuis si longtemps qu’il n’y avait plus rien à faire pour elle. »

Española Humane / Facebook

Ainsi, il a fallu envisager une amputation pour la petite Trixie. Or, celle-ci n’avait pas assez de forces pour survivre à une seconde opération. Elle a donc été placée en famille d’accueil, où elle a repris du poil de la bête en un rien de temps. La quadrupède avait juste besoin d’un foyer chaleureux et d’une humaine prête à répondre à tous ses besoins !

Española Humane / Facebook

Quelques semaines plus tard, Trixie a été opérée avec succès. Elle a enfin pu se débarrasser de sa patte cassée, « le dernier souvenir du traumatisme et de la négligence qu’elle a subis », puis elle s’est reposée chez sa famille d’accueil adorée. Tout souriait à la petite Trixie, et en plus de cela, la vie lui réservait encore une fabuleuse surprise.

Une adoption inespérée

Liz Cop, une habitante de Santa Fe (État du Nouveau-Mexique), a eu un coup de foudre pour la quadrupède et a décidé de l’adopter. « Lorsque j’ai vu sa photo sur la page Facebook de l’Española Humane, je suis tombée sous son charme », a-t-elle déclaré au Santa Fe New Mexican.

Española Humane / Facebook

« Je n’ai jamais eu de chien à 3 pattes auparavant, mais mes 2 anciens chiens - donc un chien sénior adopté chez Española Humane, Lilo - étaient aveugles et sourds. J’ai un faible pour les chiens âgés et handicapés », a-t-elle ajouté.

La chienne, renommée Lilly, vit désormais en compagnie de 5 autres chiens séniors, et n’a jamais été aussi gâtée de toute sa vie. « Elle le mérite, après tout ce qu’elle a vécu, poursuit Liz. Elle a sa propre poussette, son siège auto, sa place sur le canapé, et même un berceau. Oui, je sais que c’est un chien, mais c’est aussi mon bébé. »

« Je voudrais remercier tous les bénévoles du refuge ainsi que sa famille d’accueil de lui avoir donné une seconde chance. Je suis reconnaissante d’être sa maman humaine pour le reste de sa vie », a-t-elle conclu.