La détresse d'un chien attaché à un arbre devant un refuge disparaît à l’instant précis où il voit des bénévoles marcher dans sa direction

Quand des membres du personnel de Stray Rescue of St. Louis, association basée dans le Missouri (Etats-Unis), sont arrivés au refuge, ils ont été choqués de découvrir un chien attaché à un arbre devant l’établissement.

Cet endroit précis est régulièrement fréquenté par les propriétaires canins et leurs amis à 4 pattes, car c’est un lieu où l’on rend hommage à de nombreux quadrupèdes secourus et qui ne sont plus de ce monde. Des pavés et des plaques commémoratifs portent, en effet, les noms de ces animaux. Ce chien-là, en revanche, était complètement seul.

Il était extrêmement triste, mais la joie s’est immédiatement emparée de lui quand il a vu les bénévoles venir vers lui. Il remuait la queue et sautillait à une cadence de plus en plus élevée à mesure qu’ils s’approchaient de lui.

L’équipe de Stray Rescue of St. Louis l’a détaché et emmené au refuge pour l’examiner. Agé de 16 mois et appelé Professor Plum, on lui a trouvé une famille d’accueil le jour-même. Son placement a d’ailleurs été si rapide que Natalie Thomson, responsable des communications de l’association, a confié à The Dodo qu’elle n’a même pas eu le temps de le rencontrer.

Ce n’est pas chez n’importe quelle mère d’accueil qu’il s’est retrouvé. En fait, il la connaissait déjà. Il s’agit de Barb Kumar, qui s’était déjà occupée de lui alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot de 10 semaines. Elle avait accueilli Professor Plum et sa sœur à l’époque, et tous 2 avaient été adoptés par la suite.



Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Professor Plum et sa mère d’accueil se connaissaient déjà

Stray Rescue of St. Louis a contacté la famille, qui a expliqué qu’elle ne pouvait plus le garder.

En retrouvant Barb Kumar plus d’une année plus tard, Professor Plum l’a gratifiée du même accueil joyeux que celui qu’il avait réservé aux bénévoles l’ayant découvert devant le refuge. Le chien s’est rapidement intégré à sa famille provisoire, qui comprend plusieurs congénères.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

La prochaine étape pour Professor Plum sera celle de l’adoption par un nouveau foyer aimant. Nul doute qu’avec une telle joie de vivre, il n’aura pas à patienter bien longtemps.