La vidéo hilarante d’un chien talentueux dansant en rythme avec son propriétaire

Nos amis les toutous savent nous faire rire, sont capables de dénicher des trésors, ou encore réaliser des tours. Certains ont même des talents un peu spéciaux, comme Billy. Mettez-lui de la musique et il se transformera en un excellent danseur. Même son propriétaire a du mal à rivaliser…

Rap, pop et même rock and roll, Billy chaloupe sur n’importe quel style de musique. L’amusant Boston Terrier a le rythme dans la peau et se dandine dès que son maître l’invite à danser. De quoi diffuser de la bonne humeur chez lui, mais aussi sur les réseaux sociaux. Des milliers d’internautes regardent ses vidéos.

Le canidé est un véritable rayon de soleil dans la vie de ceux qui le côtoient. Sa joie de vivre est très communicative : « Billy illumine tellement nos journées » partageait sa maîtresse. En plus d'être affectueux, le chien est aussi très drôle.

@kimberly5904 / TikTok

Un talent inné

À la maison, Billy sait comment mettre l'ambiance. Quand ses maîtres allument la musique, il ne peut s'empêcher de swinguer. Assis sur ses fesses, il ondule de gauche à droite au rythme du son. Il est souvent rejoint par le père de sa propriétaire, Jim, pour partager une danse endiablée.

L'une d'elles a d'ailleurs rencontré un franc succès sur la plateforme TikTok. Dans une vidéo, on voit Billy et Jim se faire face sur un fond de musique hip-hop. Ils se trémoussent tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, se tournent et se retournent.

Le duo de danseurs a fait l’unanimité

Ce pur moment de plaisir, relayée par Parade Pets, a été visionné plus de 3,5 millions de fois par les utilisateurs de la plateforme. Lesquels ont été impressionnés par les talents du toutou, mais également par la complicité entre ce dernier et Jim : « Si ces 2 là ne sont pas des âmes sœurs, je ne sais pas qui peut l’être » écrivait l’un d’eux.

Comme à son habitude, la boule de poils a réussi à faire sourire ses proches et sa communauté sur internet. C’est aussi là l’un de ses grands talents.