Un chien à 3 pattes, borgne et ayant vécu 2 ans en cage commence une nouvelle vie 13000 km plus loin

« 3 pattes, 2 roues, 1 œil, 2 dents et le plus grand des sourires ». C’est ainsi qu’est décrit Captain sur le compte Instagram que lui consacre sa propriétaire et meilleure amie, Sarah MacLeod.

Tous 2 habitent à quelques pas du fleuve Saint-Jean à Fredericton, dans le Nouveau-Brunswick au Canada. Un pays que Captain n’a découvert que depuis peu. Auparavant, ce chien vivait au Vietnam dans des conditions horribles jusqu’à son sauvetage, rapporte CTV News.

5 ans plus tôt, le canidé avait été percuté par une voiture. Grièvement blessé, Captain devait en plus subir l’abandon de son propriétaire de l’époque. Il l’avait laissé enfermé dans une cage pendant 2 ans, puis une association locale l’avait recueilli et pris en charge. On avait dû l'amputer d'une patte arrière, lui retirer un oeil et la plupart de ses dents.



captain.danang / Instagram

Sarah MacLeod travaillait dans ce refuge basé à Da Nang, et c’est donc là qu’elle l’avait rencontré. Ils s’étaient très vite attachés l’un à l’autre. La bénévole avait alors décidé d’entamer les démarches pour l’emmener avec elle au Canada, où elle projetait de se réinstaller pour reprendre son activité professionnelle dans la kinésiologie. « Il a eu une existence si dure. Il est temps pour lui d'avoir une belle vie maintenant », se disait-elle.

Un processus long et semé d’embûches, entre formalités administratives et sanitaires. Sarah MacLeod et Captain ont toutefois fini par concrétiser leur rêve, en grande partie grâce aux 4000 dollars canadiens (2700 euros environ) récoltés via une cagnotte solidaire.



captain.danang / Instagram

« Le voir vivre une vie normale comme un chien devrait le faire, cela me rend vraiment heureuse »

Le duo a effectué le long voyage de 40 heures. La première étape partait de Da Nang vers Séoul, la capitale sud-coréenne. Le chien et sa maîtresse sont ensuite arrivés à Toronto avant de rallier Fredericton le 12 avril.

A lire aussi : Une chienne de refuge reçoit le plus beau des cadeaux lorsque son histoire devient virale sur les réseaux sociaux

Depuis, la vie de Captain n’est que bonheur et fous rires. Sarah MacLeod adore le voir courir joyeusement avec son chariot. « Quand je l'ai emmené en promenade hier soir et qu'il courait en descente, dit-elle, je pouvais à peine le rattraper. Cela m'a rendu heureuse. Je riais tout le temps. Quand il rencontre d'autres chiens et quand je le vois socialiser et vivre une vie normale comme un chien devrait le faire, cela me rend vraiment heureuse ».