Le parcours émouvant d'un chien âgé en quête d'une famille aimante depuis 400 jours

La patience de Ziggy a été récompensée. Ce chien attendait au refuge qu’on lui offre sa chance depuis plus d’un an, mais son âge et sa taille jouaient en sa défaveur. Dans la structure d’accueil où il vivait, on avait tout tenté pour le mettre en avant et séduire les potentiels adoptants.

Un chien a trouvé une famille aimante après avoir passé plus de 400 jours au refuge, rapportait NBC Miami.

Ziggy, croisé Boxer à la robe noir et blanc, est âgé de 9 ans. Il était arrivé au Miami-Dade Animal Pet Adoption and Protection Center, refuge situé à Doral en Floride (Etats-Unis), en juillet 2022.

Les bénévoles qui s’occupaient de lui avaient tout essayé pour lui trouver un foyer. D’autres associations de la région et la police locale lui faisaient également de la « publicité ». Pour augmenter ses chances d’être adopté, on l’avait placé dans un box situé à l’entrée du refuge et les visiteurs pouvaient ainsi le voir très facilement. Malgré tout, il ne semblait intéresser personne.

Son âge et sa taille ne plaidaient pas en sa faveur. Généralement, les adoptants se tournent en priorité vers les chiens jeunes et petits.



Jennie Lopez

Par chance, une femme qui recherchait justement un chien présentant son profil est venue le rencontrer. Jennie Lopez voulait un compagnon « âgé et calme », le genre d’animal à passer son temps sur le canapé.

« Ziggy a été la plus grande surprise que j'aurais pu imaginer. Il est absolument tout et plus que ce que j'aurais pu imaginer chez un chien », dit-elle. La connexion a été instantanée ce jour-là : « J'ai vu quelques autres chiens, mais je pense qu'à partir du moment où je l'ai rencontré, j'ai su que c'était mon gars ».

Ce n’était que partie remise

Jennie Lopez ne pouvait toutefois pas l’adopter tout de suite. Elle a dû attendre 2 semaines, mais au moment de venir le chercher, elle a appris que Ziggy avait été transféré à une autre association entretemps.

Celle-ci, baptisée Bells Promise Rescue, aide les chiens séniors à trouver des familles. Un malentendu avait fait que Ziggy s’était retrouvé chez elle sans savoir que Jennie Lopez avait déjà entamé les démarches.

Jennie Lopez a contacté Bells Promise Rescue et n’a eu aucun mal à convaincre l’organisation de la laisser adopter le chien.

Ziggy est ravi de sa nouvelle vie aux côtés de Jennie Lopez. « Son activité préférée est de partir à l'aventure en voiture ; il adore ses promenades en voiture, dit sa maîtresse. Il adore aussi les promenades. S'il pouvait marcher 100 fois par jour, il passerait toute la journée à se promener ».