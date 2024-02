Le quotidien hors du commun d'un chien souffrant de narcolepsie mais heureux en toute circonstance (vidéo)

En plus de ses heures de sommeil régulières, le quotidien de Toast est rythmé par plusieurs « mini siestes » pas du tout voulues par ce chien. Il est, en effet, atteint de narcolepsie, ce qui signifie qu’il s’endort brusquement et pendant un court instant. Une vidéo montrant l’un de ces épisodes est devenue virale sur TikTok et aide à faire connaître cette maladie qui ne touche donc pas que les humains.

Les chiens passent un peu plus de temps que nous à dormir : 12 à 14 heures par jour. Certains comme Toast sont davantage aux prises avec le sommeil, mais leurs cas est spécifique, puisqu’ils souffrent de narcolepsie.

De race Goldendoodle (croisé Golden Retriever / Caniche), Toast est en effet sujet à des épisodes de narcolepsie, mais aussi de catalepsie. Ces derniers surviennent quotidiennement.

Plusieurs fois par jour, le quadrupède s’effondre brusquement en perdant le contrôle de ses muscles. Il est toutefois conscient lorsque cela ne dure pas longtemps, mais si cette phase s’allonge, il finit par s’endormir.



@toastthenarcolepticdoodl / TikTok

La narcolepsie n’est donc pas une maladie qui ne concerne que les humains. On la retrouve ainsi chez le chien et certaines races sont d’ailleurs plus exposées que d’autres. Il s’agit notamment du Dobermann, du Labrador Retriever et du Teckel.

Les crises de narcolepsie canine peuvent paraître déconcertantes, voire impressionnantes pour quelqu’un qui n’y a jamais assisté auparavant, mais dans le cas de Toast, cela n’a aucun impact sur son bien-être. Il est même très heureux et mène une vie quasi normale.

Des symptômes à vie, mais qui ne s’aggravent pas

A la demande d’internautes parmi les nombreux abonnés qui suivent ses aventures sur le compte TikTok qui lui est dédié, une vidéo où l’on peut voir l’un de ces épisodes avec Toast a été partagée le 9 janvier 2024 sur le réseau social. Elle est relayée par PetHelpful.

Le chien y apparaît jouant joyeusement dans le jardin enneigé de sa maison avant de s’effondrer tout d’un coup, donnant l’impression de s’endormir les yeux ouverts.

A lire aussi : Un homme dévasté par la perte de sa fille lors d'un accident de voiture compte sur la solidarité pour retrouver son chien disparu lors du drame

La bonne nouvelle, c’est que, bien que présente durant toute la vie de l’animal, la maladie ne s’aggrave pas avec le temps et il s’y adapte parfaitement.