Une chienne n’avait plus que quelques heures à vivre dans son refuge, jusqu’à ce qu’un homme décide de changer son destin (vidéo)

Le passé de Cersei reste flou, mais ses sauveteurs savent qu’elle a enduré des choses difficiles. La chienne a certainement été utilisée à des fins d’élevage et personne ne se souciait d’elle ni de ses problèmes médicaux. Du moins, c’était avant qu’un homme au grand cœur et toute une équipe de sauvetage se mobilisent pour elle.

Niall Harbison, un sauveteur d’animaux aguerri, a récemment fait 2 rencontres qui l’ont profondément marqué. La première était avec Cersei, une chienne en détresse, qui l’a beaucoup ému. Pour la seconde, le bienfaiteur a fait équipe avec des sauveteurs dévoués dont la détermination l’a aussi touché.

Niall venait d’arriver à New York quand l’un de ses contacts lui a parlé de Cersei. La situation de la chienne était critique, car elle n’avait plus que quelques heures à vivre. En effet, son euthanasie avait été programmée au sein du refuge dans lequel elle vivait : « Il lui restait moins de 24 heures à vivre. La fin était proche. Elle n’avait pas d’autres solutions, alors nous y sommes allés » témoignait l’homme sur Instagram.

Une chienne en détresse

Sur place, Niall et son ami se sont retrouvés face à une chienne en piteux état. Elle était en surpoids et tout son corps semblait la faire souffrir. Son regard, également, en disant long sur son mal-être. Il semblait crier à l’aide et les sauveteurs n’ont pas hésité à répondre à cet appel.

Au départ, Niall et son coéquipier se sont approchés de Cersei avec inquiétude, craignant qu’elle ne réagisse à l’approche des humains après tout ce qu’elle avait enduré. Toutefois, il n’a fallu que quelques secondes avec elle pour lever le doute : « Je me suis assis avec elle et j’ai vite réalisé qu’elle était un adorable grand bébé […] Elle est d’une nature douce est affectueuse », partageait l’homme.

Every Last One Rescue / Facebook

En chemin vers la guérison

Cersei avait besoin de soins, que l’organisme Every Last One Rescue était prêt à lui fournir. La boule de poils a été installée au sein d’une famille d’accueil pour être réhabilitée, mais aussi soignée. En effet, des analyses vétérinaires ont révélé qu’elle souffrait de calculs rénaux et d'autres soucis médicaux.

Son chemin vers la guérison est encore long, mais elle n’est plus seule désormais. Ses sauveteurs ne la laisseront pas tomber : « Nous aimerions assumer sa douleur et nous ne l’abandonnerons pas […]. Maintenant, c’est à notre tour de lui donner l’amour et la guérison qu’elle mérite », partageait un porte-parole de l’organisme sur Facebook.