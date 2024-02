Une chienne mutilée renaît à 10 000 km de chez elle en prenant soin de chiots orphelins

Malgré tout ce qu’elle a subi, Sudi est une chienne aimante tant envers les humains que ses congénères, surtout les plus petits. Mutilée par son ancien propriétaire, elle mène une nouvelle vie bien plus heureuse aux Etats-Unis et se comporte en véritable nourrice à l’égard des chiots en détresse qui arrivent dans sa famille d’accueil.

C’est une véritable renaissance que vit Sudi, même si cette chienne est encore loin d’avoir retrouvé son autonomie à cause des mutilations qu’elle a subies. Son histoire rapportée par People nous rappelle que la maltraitance et la cruauté envers les animaux « se poursuivent et doivent cesser », d’après Sue Bell, fondatrice et directrice exécutive de Homeward Trails Animal Rescue. C’est cette association de protection animale basée en Virginie (Etats-Unis) qui a pris Sudi en charge après son sauvetage en Iran.

L’ancien propriétaire de la chienne, un fermier iranien, trouvait qu’elle ne travaillait pas comme il le fallait et avait décidé de la punir en la mutilant. « Il a tout coupé. Il lui a coupé la moitié des 4 membres, des oreilles, de la queue et des orteils », raconte Selma Barroso, bénévole chez Homeward Trails Animal Rescue. Son tortionnaire l’avait également attachée à l’arrière d’un camion pour la traîner, lui brisant le bassin.

Sajjad Nadimii, qui tient une association en Iran, avait secouru Sudi et tenté de la soigner pendant des mois, avant de conclure qu’il lui fallait impérativement une prothèse de hanche. Il avait alors demandé l’aide de plusieurs organisations américaines et européennes. 2 Iraniennes vivant aux Etats-Unis l’ont contacté, puis ont parlé de la chienne à Homeward Trails Animal Rescue.

C’est ainsi que Sudi a eu droit à un nouveau départ en Virginie en août 2022. Malgré tout ce qu’elle avait vécu, « elle a laissé son passé derrière elle. C’est la chienne la plus gentille qui soit, et elle est magnifique. Je l’appelle mon ours polaire », dit Selma Barroso.

Elle se met à son tour au service de ceux qui sont en difficulté

Cette dernière assure le suivi de sa santé, l’emmenant régulièrement chez le vétérinaire. « Elle a subi plusieurs interventions sur ses pattes dans le but de lui permettre de marcher avec des prothèses, explique la bénévole. Cependant, en raison de la nature de ses blessures, qui étaient plus étendues que ce que nous imaginions, elle doit encore être opérée aux pattes et aux hanches pour soulager sa douleur et lui faire retrouver la marche. »



En attendant ces interventions et la prothèse de hanche, Sudi vient en aide à ses congénères en détresse, notamment les plus jeunes. Elle est devenue la baby sitter des chiots qui arrivent dans son foyer d’accueil, qui est désormais surnommée « la garderie de Sudi ».

