Une chienne monte dans un train et s'invite à une sortie entre amies à l'insu de sa famille

Le samedi 10 mai 2025, Millie est rentrée à la maison et s’est comportée comme si de rien n’était alors qu’elle venait de vivre une incroyable aventure à l’insu de ses maîtres, rapportait la BBC.

Ce jour-là, la femelle Cavapoo de 10 ans s’était échappée de la maison de ses propriétaires à Lenzie, dans la banlieue de Glasgow. Le portail du jardin avait été laissé ouvert par mégarde, et la chienne en avait profité pour se promener dans le quartier.

Sa balade l’a menée à la station de train. Elle est ensuite montée à bord de l’une des rames où elle s’est approchée d’un trio de jeunes femmes. « Je l'ai remarquée alors qu’elle courait dans le train, et elle a bondi sur le siège à côté de mon amie, raconte Joanne Rankin à la BBC. Elle a ensuite sauté à côté d'un autre groupe de filles ».



Joanne Rankin / BBC

« Elle était vraiment mignonne, nous savions qu'elle n'était pas une chienne errante car on en avait clairement bien pris soin », poursuit l’usagère. Celle-ci et ses amies ont composé le numéro de téléphone inscrit sur son collier, mais sans réponse. Elles se sont également servies de la sangle d’un sac comme d’une laisse improvisée pour la sécuriser.



Joanne Rankin / BBC

Retrouvailles à la gare et photo souvenir avec les policiers

A ce moment-là, Lauren Stirling, la propriétaire de Millie, était en plein travail. Elle exerce, en effet, le métier de photographe de mariage. Ce n’est qu’après qu’elle s’est rendue compte qu’on avait cherché à la contacter à plusieurs reprises. Lorsqu’elle a décroché, c’était à la police qu’elle répondait.

Cette dernière venait de se voir remettre la chienne de la part de Joanne Rankin à son arrivée à la gare Glasgow Queen Street. Lauren Stirling n’en croyait pas ses oreilles en apprenant que la Cavapoo était montée dans un train pour se retrouver à une douzaine de kilomètres de chez elle.

Son mari et leurs 2 fils se sont rendus à la gare pour récupérer la chienne et la ramener à la maison, non sans avoir pris le temps de poser pour une photo souvenir.

Lauren Stirling / BBC