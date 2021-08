Une chienne malheureuse qui ne regardait personne dans les yeux et qui n'avait jamais connu l'amour reprend goût à la vie

Clementine a été retrouvée en train d'errer dans les rues en Californie (États-Unis). Maigre et malade, elle a été placée dans un refuge, où elle a frôlé l'euthanasie...

La malheureuse chienne a attendu dans « le couloir de la mort », rapporte The Dodo. Personne n'a désiré l'adopter. Sa vie ne tenait qu'à un fil...

Jusqu'au jour où Chelsea Elizabeth Cossairt a vu sa photo sur le site web du refuge. Touchée par l'histoire de Clementine, elle a déposé une demande d'adoption et a immédiatement reçu un appel d'une bénévole. « La personne de Ginger's Pet Rescue était stupéfaite et en larmes comme nous nous intéressions à elle », a déclaré l'Américaine. « Elle nous a dit que sur les centaines de demandes qu'ils avaient reçues pour des chiens au cours des semaines précédentes, aucune n'avait été pour Clementine. »

Contrairement à d'autres, elle a décidé qu'elle ferait absolument tout pour aider l'animal abandonné à guérir et s'épanouir.

© Chelsea Elizabeth Cossairt

L'importance pour un chien d'être aimé

Lorsque Chelsea Elizabeth Cossairt a rencontré Clementine pour la première fois, elle a compris qu'elle n'avait jamais connu l'amour auparavant. « Elle était absolument terrifiée par les gens et ne regardait personne dans les yeux », a-t-elle expliqué. « Elle tremblait tout le temps, se cachait derrière des meubles et restait assise face au mur. »

© Chelsea Elizabeth Cossairt

Une fois arrivée dans sa nouvelle maison, la métamorphose de Clementine a commencé. Elle s'est rapidement rapprochée de ses frères et sœurs adoptifs, Moose et Maple, auprès desquels elle a cherché du réconfort.

Quant à ses problèmes de santé, plusieurs rendez-vous chez le vétérinaire ont été nécessaires. Les mois de traitement contre des infections et des allergies ont permis à la chienne de se sentir mieux.

© Chelsea Elizabeth Cossairt

Une transformation qui a duré plusieurs mois

La nouvelle famille de Clementine lui a donné beaucoup d'amour au quotidien et n'a pas cessé de la soutenir. 7 mois après son sauvetage, elle a enfin commencé à regarder ses parents adoptifs. Elle a même arrêté de trembler.

© Chelsea Elizabeth Cossairt

« Elle adore nous regarder profondément dans les yeux pendant que nous la caressons, et elle est très attentive lorsque nous lui parlons », a confié Chelsea Elizabeth Cossairt.

© Chelsea Elizabeth Cossairt

Aujourd'hui, Clementine est un nouveau chien. Ses propriétaires ont indiqué qu'elle était devenue curieuse et enjouée. Elle se sent également en sécurité. « Elle se couche à nos pieds lorsque nous travaillons à domicile et adore être caressée au niveau du ventre », ont-ils ajouté.

© Chelsea Elizabeth Cossairt

La belle Clementine a parcouru un long chemin depuis son adoption. Ses anciens traumatismes et ses malheurs ont été enterrés avec l'aide des membres de sa famille. Clementine jouit enfin de l'existence qu'elle a toujours méritée.