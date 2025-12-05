Une chienne insiste pour rester près d'une octogénaire assise par terre, sa propriétaire passe à l'action quand elle découvre la raison

De nombreuses personnes au grand cœur changent la vie d’animaux en détresse. Mais ces derniers peuvent également effectuer des actes remarquables et marquaient des existences à jamais. Au Japon, une chienne nommée Omochi a permis à une octogénaire portée disparue de retrouver sa famille.

Alors qu’elle se promenait avec sa fidèle compagne à 4 pattes, répondant au nom d’Omochi, Risa Nagayama a été témoin d’une scène qu’elle n’oubliera jamais. La chienne, de race Golden Retriever, s’est dirigée vers une dame âgée assise sur le trottoir et a insisté pour rester à ses côtés, rapporte le média MustShareNews. C’est comme si l’animal savait qu’elle avait besoin d’aide…

Au début, la promeneuse ne comprenait pas l’insistance de sa boule de poils adorée. Pour elle, il s’agissait simplement d’une personne qui faisait une pause dans la rue. Mais lorsqu’elle a observé le visage de l’inconnue, Risa s’est souvenue qu’une femme de 83 ans était activement recherchée par sa famille après avoir été portée disparue.

© NHK

Un coup de patte précieux

Ni une ni deux, la jeune femme a contacté la police pour signaler sa découverte. Après avoir répondu à son appel, les représentants des forces de l’ordre ont confirmé l’identité de la dame âgée.

Impressionnée par la perspicacité de son toutou, qui n’avait jamais reçu de formation pour retrouver les personnes disparues, Risa a exprimé le souhait de continuer à aider les membres de sa communauté dès qu’elle en aurait l’occasion.

Une fois rentrée à la maison, Omochi a été félicitée par son adoptante, qui a « beaucoup joué avec elle ce soir-là ». Toutefois, d’autres personnes tenaient à lui témoigner aussi toute leur reconnaissance !

© NHK

La chienne et son adoptante ont reçu des félicitations officielles

Quelques jours plus tard, le duo a été invité au poste de police pour une occasion spéciale. Sur place, Risa a reçu une lettre de remerciement et Omochi s’est vu offrir de délicieuses friandises !

Grâce à l’intervention de la chienne, l’octogénaire a pu retrouver ses proches et être mise en sécurité. Un sacré coup de patte, que sa famille n’oubliera jamais. Des félicitations officielles et un cadeau superbe étaient donc de mise !