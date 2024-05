Une chienne immobile en pleine forêt manque de peu d'être renversée par des passionnés de motocross qui décident de la secourir

Alors qu’ils s’entraînaient en pleine forêt, des pilotes de motocross ont bien failli blesser une chienne qui était déjà très mal en point et incapable de bouger. Le trio s’est aussitôt arrêté pour lui porter secours et alerter une association locale.

En Afrique du Sud, une chienne errante faible et malade a été sauvée par 3 pilotes professionnels de motocross l’ayant aperçue dans les bois, rapportait The Witness.

William Slater, Travis Teasdale et Tausten Gibbs font partie du club de motocross Hilton Off-Road Club. Ce jour-là, ils s’entraînaient dans un secteur forestier de la province du KwaZulu-Natal, dans l’est du pays. Ils empruntaient un sentier longeant le lit d’une rivière quand ils sont passés tout près de blesser la chienne en question. « Nous ne l’avions pas vu et avons failli lui rouler dessus, raconte William Slater au média sud-africain. Elle n'a même pas bougé. »



Hilton Off Road Club - HORC / Facebook

Ils se sont tout de suite arrêtés et sont descendus de leurs motos pour venir en aide à l’animal. Ils lui ont proposé la nourriture qu’ils avaient sur eux et ont essayé de la faire boire un peu d’eau, alors qu’elle ne bougeait pratiquement pas. « Elle était dans un état horrible, dit le motard. Si on avait laissé la nourriture juste au-dessus de sa tête, elle n’aurait pas pu la saisir ».

Lui et ses 2 partenaires de club ont appelé l’association locale de protection animale, la Pietermaritzburg SPCA. Le trio et les bénévoles ont convenu d’un point de rendez-vous aux abords du lycée de Lynnfield Park, à une quinzaine de kilomètres du refuge.



Hilton Off Road Club - HORC / Facebook

Pour permettre au canidé d’être examiné rapidement, l’un des motards est allé chercher un membre de la SPCA sur son deux-roues. Au bout de quelques minutes, « la chienne était réceptive et s’est presque assise. Je pense qu’elle était sévèrement déshydratée », poursuit William Slater.



Hilton Off Road Club - HORC / Facebook

« Nous allons l’aider à se rétablir »

Le plus probable, d’après ce dernier, est qu’elle faisait partie d’une meute de chiens errants et avait été abandonnée par le groupe en raison de sa faiblesse.

A lire aussi : Un basketteur et sa femme découvrent un chien pucé et mènent l'enquête pour retrouver sa famille

L’examen a révélé qu’elle souffrait d’anémie. Elle était d’ailleurs couverte de tiques. Le vétérinaire a estimé son âge à 3 ans. Sans son sauvetage par Slater, Teasdale et Gibbs, elle n’aurait sans doute pas pu survivre plus de quelques jours dans ces conditions.

« Nous l’avons appelée Angel et nous allons l’aider à se rétablir », promet Sansha Singh, directrice de la Pietermaritzburg SPCA.