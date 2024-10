Une chienne gendarme expérimentée parcourt des kilomètres de piste en forêt pour sauver une personne de 80 ans portée disparue

Agée de 7 ans et demi et faisant partie de la gendarmerie depuis 5 ans, Maya n’a pas tardé à faire honneur à son excellente réputation quand elle a été appelée, hier, à localiser une personne de 80 ans s’étant égarée en pleine forêt vendéenne. La Malinoise et son maître-chien ont fait parler leur expertise en matière de pistage alors qu’une précieuse vie devait être sauvée.

C’est une Maya tout « sourire », ravie de s’être vu remettre son jouet préféré en guise de récompense pour son exploit salvateur, que l’on voit sur une photo postée le mardi 22 octobre sur le compte Instagram de la Gendarmerie de la Vendée. Une image accompagnant le récit du sauvetage héroïque que cette chienne venait tout juste de réaliser et que rapportait Ouest France.

Cette femelle Berger Belge Malinois de 7 ans et demi avait officiellement rejoint l’équipe cynophile du PSIG de Fontenay-le-Comte (85) en 2019, et forme avec son maître-chien Florian Hervé un binôme ultra performant.

Il y a un an quasiment jour pour jour, la chienne spécialiste piste et défense avait fait parler d’elle en retrouvant un homme de 85 ans égaré, résident d’un Ehpad aux Herbiers, juste avant la tombée de la nuit. Là encore, c'est Ouest France qui se faisait l'écho de ses prouesses.



Gendarmerie de la Vendée / Instagram

Hier matin, c’est une cinquantaine de kilomètres plus loin, du côté de Venansault en l’occurrence, que Maya et son maître ont été mis à contribution après le signalement de la disparition d’une personne âgée de 80 ans.

L’octogénaire se trouvait quelque part, au cœur de la forêt, et il fallait agir vite car la fatigue, la désorientation et le froid risquaient de lui jouer un bien mauvais tour. La brave pisteuse à fourrure n’a pas déçu les espoirs portés sur elle.

Un « flair infaillible »

« En moins d’une heure, Maya, notre berger belge malinois de 7 ans et demi et son maître ont parcouru 4,5 km de piste en forêt et ont localisé le senior sain et sauf, assis au sol », peut-on effectivement lire sur la publication Instagram de la Gendarmerie de la Vendée.

La victime était à bout de forces et en état d’hypothermie, mais saine et sauve. Les sapeurs-pompiers, présents sur place aux côtés des militaires, l’ont prise en charge.

La gendarmerie du 85 a adressé ses « félicitations au Chef Florian et au Chef Johan pour leur efficacité ainsi qu’à Maya pour son flair infaillible ».