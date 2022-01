Une octogénaire perdue dans le froid sauvée par le Chien de Saint-Hubert d'une équipe cynophile

Photo d'illustration

Malgré une forte mobilisation, les gendarmes ne parvenaient pas à retrouver une octogénaire atteinte d’Alzheimer qui s’était égarée lors d’une promenade. Le chien de Saint Hubert de l’unité cynophile est alors entré en action et s’est rapidement lancé sur sa piste.

Une femme de 85 ans a été retrouvée et sauvée plusieurs heures après sa disparition, grâce au chien de pistage des gendarmes, rapportait Démotivateur.

Le mardi 16 novembre, cette habitante de Saint-Rambert-d'Albon dans la Drôme était sortie de chez elle pour effectuer sa promenade matinale. A la mi-journée, constatant qu’elle n’était toujours pas rentrée, sa famille en a alerté les forces de l’ordre.

Les proches de l’octogénaire étaient d’autant plus inquiets qu’elle s’était déjà égarée dans des circonstances similaires 6 mois plus tôt. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle devait être retrouvée le plus tôt possible, avant la tombée de la nuit et la chute de la température.

Les gendarmes ont ratissé le secteur, mais n’ont pas réussi à localiser la dame malgré des heures de recherches. Les forces de l’ordre ont alors fait appel à leur principal atout dans ce genre de situation : l’unité cynophile.

Le héros est un chien de Saint Hubert

Un chien de Saint Hubert, race connue pour la finesse de son flair et ses aptitudes exceptionnelles dans le domaine du pistage, et son maître-chien sont arrivés sur les lieux et se sont tout de suite attelés à la tâche. Sans perdre de temps, le canidé s’est engagé sur la piste de la disparue et a fini par la retrouver vers 17 heures.

Image d'illustration

L’octogénaire était transie de froid et perdue sur un sentier, à 2 kilomètres de Saint-Rambert-d'Albon. Les pompiers l’ont prise en charge.

Le héros du jour est donc le chien de la gendarmerie. Grâce à lui, une vie a été sauvée.