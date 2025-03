Une bénévole prévoit d'héberger un chien de refuge le temps d'une journée, mais un coup de foudre inattendu bouleverse ses plans

Carlyn est tombée sous le charme de Norman, le chien qu’elle ne prévoyait de garder que 24 heures. Assez vite, il est devenu évident qu’il venait de trouver sa maison pour toujours. La bénévole est plus qu’heureuse d’avoir pris cette décision.

Carlyn Foreman, qui habite New York, fait souvent du bénévolat au profit du refuge pour animaux local Waldo's Rescue Pen. Pour l’association, elle accueille des chiens en attente d’adoption, mais seulement pour de très courtes périodes, car elle effectue de fréquents déplacements professionnels.

La jeune femme de 31 ans a toutefois changé d’avis récemment en rencontrant Norman. Elle a été touchée par l’histoire et l’apparence de ce Pitbull de 2 ans « qui avait l’air si gentil », explique-t-elle.



Norman vivait à un millier de kilomètres de là, dans l’Etat de la Géorgie en l’occurrence. Il avait été pris en charge par le service de contrôle animalier local, puis emmené dans un premier refuge en janvier 2025 avant d’être transféré à Waldo's Rescue Pen le mois d’après.

Une bénévole avait prévu de l’accueillir à son arrivée à New York, mais entretemps, il avait besoin d’être hébergé par quelqu’un d’autre pendant une journée. « J'ai rapidement répondu en disant que je viendrais le chercher et le garderais pour la nuit », raconte Carlyn Foreman.

« J’avais tellement hâte de passer la journée avec lui parce qu'il avait l'air si doux et calme, poursuit-elle. Je ne fais généralement que des accueils à court terme parce que j’effectue des allers-retours pour le travail, donc je ne prévoyais pas de le garder plus d'une journée. »

Le foster fail était inévitable

Il lui a suffi de passer une heure avec le quadrupède pour être séduite. Plus tard ce jour-là, Carlyn Foreman a pris sa décision ; elle a succombé au « foster fail » et a officiellement adopté Norman.



Depuis, elle ne cesse d’être charmée par la tranquillité, la douceur et la discrétion de ce chien. « Il passe la majeure partie de la journée à dormir, mais a de petits sursauts d'énergie lorsqu'il voit un autre chien, dit-elle. Il n’a jamais grogné ni montré de signes d’agressivité. Mes 2 jeunes nièces l'ont même relooké (en faisant semblant de le maquiller) et il les a laissé faire. »

Le Pitbull s’est également lié d’amitié avec les chiens des parents et des frères et sœurs de sa maîtresse. « Sa fan numéro un est ma grand-mère, avec qui nous avons organisé une soirée pyjama la nuit précédant le retour à New York », ajoute Carlyn Foreman.

Norman et son adoptante sont tout simplement heureux d’être ensemble. Sa propriétaire raconte tout cela dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek. La voici :

