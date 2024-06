Une chienne errante tisse un lien puissant avec un soldat qui va tout faire pour changer sa vie à des milliers de kilomètres

Dans la famille de Rachel Mack, une habitante d’Olney dans le Maryland (États-Unis), on a toujours eu des chiens. Alors, quand elle et son mari ont acheté leur première maison, il semblait évident qu’ils allaient aussi adopter un toutou ensemble.

D’un commun accord, le couple a souhaité sauver un chien errant d’Afghanistan avec l’aide de Kabul Small Animal Rescue, la seule organisation de ce pays d’Asie qui fasse office de clinique vétérinaire et de refuge pour animaux.

La découverte de l’association

Rachel Mack a connu l’organisation grâce à un chien nommé Fred. « La première fois que j’ai entendu parler des chiens en Afghanistan, c’était en fait à cause d’un chien nommé Fred et de son humain », a déclaré la jeune femme au média WTOP. « Craig était un soldat américain qui était en Afghanistan... Lui [et son équipe] sont tombés sur ce petit chien sympathique nommé Fred, et Fred leur a apporté beaucoup de joie et il est parti en mission avec eux. »

© Kabul Small Animal Rescue / WTOP

Au cours de ces missions, Craig et Fred ont tissé un lien puissant, c’est pourquoi le soldat a souhaité ramener le chien aux États-Unis quand il a été démobilisé. Commençait alors un véritable parcours du combattant pour Craig. Finalement, grâce à l’association Kabul Small Animal Rescue, Fred a pu retrouver son nouveau maître dans son pays où il l’a ensuite aidé à surmonter son trouble de stress post-traumatique.

© Kabul Small Animal Rescue / WTOP

Un long voyage vers une nouvelle vie

Lorsque Rachel et son mari ont souhaité adopter un chien, c’est donc tout naturellement qu’ils se sont tournés vers Kabul Small Animal Rescue. Grâce à l’association, le couple a trouvé Poppy, une adorable chienne errante au pelage beige. « Je revenais sans cesse à Poppy », a déclaré Rachel. « Elle était tellement mignonne et si enjouée et son nom était comme une fleur - et j’adore les fleurs. » Pour la jeune femme, c’était un signe.

© Kabul Small Animal Rescue / WTOP

« Nous sommes tellement excités, d’autant plus qu’elle vient aussi d’Afghanistan. Ce sera tellement spécial que nous puissions aider l’association de sauvetage là-bas », s’est réjoui Rachel.

La jeune femme a expliqué qu’en adoptant Poppy, elle et son mari permettront à l’organisation de sauver plus d’animaux sur place. « Nous allons la chercher au refuge de Kaboul et elle arrivera par avion avec 200 chiens et 100 chats, soit 300 animaux au total. Nous sommes donc vraiment ravis », a-t-elle déclaré.

© Kabul Small Animal Rescue / WTOP

En attendant ce long voyage de plusieurs milliers de kilomètres, il est nécessaire d’obtenir les fonds nécessaires pour payer l’avion et les frais administratifs. En partageant son histoire, Rachel espère donner plus de visibilité à la collecte de fonds lancée par l’association et ainsi permettre à d’autres toutous errants comme Poppy de trouver un foyer aimant à l’autre bout du monde.