Afghanistan : une association de défense des animaux meurtrie par l'impossibilité de rapatrier plus de 130 chiens et chats livrés à eux-mêmes dans Kaboul

À Kaboul, les animaux de compagnie sont, eux aussi, plongés dans la tourmente. L'association Kabul Small Animal Rescue (KSAR) fait tout son possible pour sauver la vie de ses protégés, malgré les diverses difficultés rencontrées.

Une centaine de chiens et de chats sous la garde de la Kabul Small Animal Rescue, une clinique vétérinaire et de sauvetage située dans la capitale afghane, n'ont pas pu être évacués de la localité contrôlée par le mouvement fondamentaliste. De nombreux avions affrétés ne pouvaient pas accéder à l'aéroport de Kaboul, notamment.

Le 30 août dernier, la plupart des chiens de la KSAR ont dû être relâchés à l'aéroport. Une fois sauvés par le refuge, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans abri, une nouvelle fois. « Ils se trouvent à l'intérieur de l'aéroport dans une zone utilisée pour loger les employés à l'extrémité de la ligne de vol. Nous n'avons pas été en mesure de confirmer le nombre de chiens relâchés », a expliqué un membre du groupe au New York Post.

Une bénévole, prénommée Charlotte, a même demandé à l'armée américaine d'ouvrir les sacs de nourriture pour les animaux errants qu'elle a pu apporter, et d'en disperser le contenu.

Les défenseurs des animaux font face à de nombreux obstacles

« La mission prioritaire des États-Unis était l'évacuation des citoyens américains et des Afghans vulnérables », a déclaré un porte-parole du Département de la Défense. « Malgré une mission compliquée et dangereuse en cours, les forces américaines se sont donné beaucoup de mal pour aider la Kabul Small Animal Rescue autant que possible », a-t-il ajouté. Les chiens des forces militaires ont, quant à eux, été rapatriés avec leurs propriétaires, a assuré ce dernier.

Charlotte et ses compagnons à fourrure n'ont pas eu la même chance. Pour couronner le tout, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) freinent l'opération de sauvetage en suspendant le transport des chiens depuis l'Afghanistan et plus de 100 autres pays.

« L'adhésion du CDC à sa politique d'importation en cette période de crise met les animaux et les personnes en danger », a estimé la Société internationale pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCAI). « Charlotte et son personnel sont toujours à Kaboul, travaillant désespérément pour amener ces animaux dans un espace plus sûr. »

Les efforts pour rapatrier les chiens et les chats continuent

La SPCAI a déclaré que les chiens, les chats et la principale secouriste de KSAR, Charlotte, étaient actuellement en sécurité et que les efforts pour rapatrier ce petit monde se poursuivaient.

L'objectif principal de l'organisme est de retourner à l'aéroport dès que la zone sera sécurisée, pour essayer de récupérer et secourir les animaux livrés à eux-mêmes. Les sauveteurs espèrent également qu'une coopération avec les talibans sera possible, pour mener à bien cette intervention.

La SPCAI et la KSAR ne sont pas près de baisser les bras pour leurs amis à 4 pattes.