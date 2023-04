Chase, chien militaire bloqué en Afghanistan, et sa maîtresse se retrouvent après 2 années d'attente

Kristen St. Pierre et son chien Chase se sont enfin retrouvés. Un moment dont la militaire rêvait depuis 2 ans et son départ d’Afghanistan. Les réunir a été tout sauf simple pour la fondatrice d’une association ayant tout organisé.

Nous vous parlions début avril de Chase et Kristen St. Pierre, un chien et sa maîtresse qui avaient servi ensemble dans l’armée avant d’être séparés. Leurs retrouvailles ont finalement eu lieu aux Etats-Unis, rapportait CBS News.

Lors de son déploiement en Afghanistan à partir de 2019, Kristen St. Pierre était à la tête d’un peloton de l’armée de terre américaine. Elle était accompagnée de Chase, chien spécialisé dans la détection d’explosifs et de stupéfiants. Ils étaient très attachés l’un à l’autre, mais avaient dû être séparés quand la mission de la soldate s’était achevée.

Kristen St. Pierre était rentrée chez elle à Fort Benning en Géorgie (Sud des Etats-Unis), tandis que Chase était affecté à un autre maître-chien son l’unité à Kaboul.

Elle n’avait plus de nouvelles du canidé après la prise de la capitale afghane par le régime taliban en août 2021. Ce n’est qu’un an plus tard qu’elle a su où il était ; au chenil d’une société locale de détection de mines. Charlotte Maxwell-Jones, fondatrice du refuge Kabul Small Animal Rescue, a été contactée par la militaire et a pris Chase en charge.

Les démarches pour faire sortir le chien du pays et assurer son transfert aux Etats-Unis s’annonçaient extrêmement complexes. Kristen St. Pierre ne savait pas quand elle allait pouvoir prendre à nouveau son ami à 4 pattes dans les bras. Sa patience a toutefois été récompensée.

Après avoir obtenu l’aval de plusieurs ministères (Agriculture, Intérieur, Economie…) et de la police aux frontières afghanes, Charlotte Maxwell-Jones a pu accompagner Chase jusqu’aux Emirats Arabes Unis, puis à Washington. Il fallait également obtenir le feu vert des autorités sanitaires américaines, notamment en identifiant l'animal, en mettant ses vaccins à jour et en effectuant une batterie d'analyses.

Une nouvelle vie en Géorgie pour Chase

L’épuisant voyage en avion et les tracasseries administratives ont vite été oubliés. Les retrouvailles avec Kristen St. Pierre se sont déroulées sur un parking de Knoxville, dans le Tennessee, le samedi 8 avril.



Kabul Small Animal Rescue / Facebook

Chase a pu découvrir sa nouvelle maison à Fort Benning, où il vit désormais avec Kristen St. Pierre et son mari.

A lire aussi : Aveugle, ce chiot de 4 mois recherche la famille idéale qui lui donnera une chance de s'épanouir (vidéo)



Kabul Small Animal Rescue / Facebook

Small Animal Rescue est le seul refuge pour animaux en Afghanistan. Son équipe constituée de 85 personnes prend actuellement soin de 250 chiens, 70 chats, 4 tortues, 4 poules, 7 moutons et 3 paons.