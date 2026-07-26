Une chienne errante et son unique chiot survivaient dans une boîte en carton dans un fossé jusqu’à l’arrivée d’une sauveteuse (vidéo)

Au bord d’une route très fréquentée, une chienne errante tentait de protéger au mieux son unique chiot, avec pour seul abri une boîte en carton et une couverture. Grâce à l’intervention rapide d’une agente de la fourrière et au soutien d’une association, cette petite famille a heureusement pu être mise en sécurité et obtenir une seconde chance dans la vie.

C’est dans un fossé, à quelques mètres d’une route très fréquentée, qu’Anna Teves, une agente de la fourrière dévouée, a découvert une chienne errante protégeant son nouveau-né. Une vidéo publiée sur Instagram et relayée par DogTime, a immortalisé ce touchant sauvetage.

Une découverte bouleversante dans un fossé

Ce jour-là, après avoir été alertée par un appel d’urgence, Anna s'est immédiatement rendue sur place pour secourir une chienne errante et son tout jeune chiot. Cachée dans un fossé au bord d’une route très passante, la petite famille ne disposait que d’une boîte en carton aplatie et d’une fine couverture pour se protéger des intempéries.

© @annatevez6 / Instagram

À son arrivée, l’agente a découvert une maman inquiète, mais déterminée à défendre son petit. À côté d'elle, une gamelle de nourriture était restée pleine, signe de sa profonde anxiété…

Avec beaucoup de calme et de patience, Anna s’est donc approchée d’elle, lui laissant le temps de renifler sa main pour la mettre en confiance. Après un premier contact hésitant, la chienne a finalement accepté ses caresses.

© @annatevez6 / Instagram

Anna a ensuite délicatement pris le chiot dans ses bras pour s’assurer qu’il allait bien, avant d’inspecter les alentours afin de s’assurer qu’aucun autre petit ne se trouvait à proximité. Une fois rassurée, elle a installé la petite famille dans une cage à l’arrière de sa voiture pour les mettre en sécurité loin de cet abri précaire.

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Une nouvelle chance pour cette petite famille

Sur le chemin du retour, les équipes de secours avaient déjà commencé à organiser leur prise en charge. Heureusement, une association à but non lucratif s’est rapidement mobilisée pour leur venir en aide, et une famille d’accueil a pu les accueillir avant même la tombée de la nuit.

© @annatevez6 / Instagram

Grâce à l’intervention rapide d’Anna et à la solidarité de plusieurs personnes, la chienne et son bébé ont donc évité un passage dans un refuge surpeuplé et ont pu rejoindre un environnement plus sûr en attendant une nouvelle famille. Une chose est sûre, une nouvelle vie pleine d’amour leur tend désormais les bras !

© @annatevez6 / Instagram

L’info Woopets - Comment reconnaître un animal qui a besoin d’aide ?

Comme cette chienne et son chiot retrouvés au bord d’une route, certains animaux peuvent se retrouver en danger sans que leur détresse soit immédiatement visible. Quelques signes doivent toutefois alerter :

Un lieu dangereux : un animal seul près d’une route, d’un fossé ou d’une zone à risque ;

Un état préoccupant (maigreur, fatigue importante, signes de faiblesse…) ;

Des blessures visibles (plaies, boiterie, signes de douleur…) ;

Un comportement inhabituel (peur excessive, désorientation, grande apathie…) ;

Des petits sans protection : des chiots ou des chatons isolés dans un environnement inadapté.

Si vous repérez un animal en détresse, approchez-vous avec prudence, mettez-le en sécurité si possible et contactez rapidement une association, une fourrière ou un vétérinaire pour obtenir de l’aide.