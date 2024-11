En vacances à l’étranger, une femme a le coup de foudre pour un chien et change sa vie à jamais

Sue a réservé des vacances au Maroc et est partie avec sa sœur. Sur place, elle a fait une rencontre absolument bouleversante avec un chien errant et blessé. Comme une évidence, elle savait qu’elle ne pouvait pas l’abandonner et qu’il ferait partie de sa vie à cet instant.

Sue Fisher, originaire de l’Île de Man, a quitté la mer d’Irlande pour rejoindre le Maroc, et plus précisément la ville de Taghazout à l’occasion de vacances. Sa sœur Natalie et elle ont fait la rencontre d’une chienne à proximité de leur hôtel, qui a fini par faire partie intégrante du voyage.

La femelle, ultérieurement nommée Lucy, s’était réfugiée derrière leur logement de vacances, précisait Birmingham Live. Les femmes ont tout de suite remarqué sa patte en piteux état et Sue s’est demandé combien de temps elle pourrait encore survivre sans soins avec une telle blessure : « Lorsque nous avons trouvé Lucy au Maroc, elle souffrait tellement qu'elle n'aurait pas survécu dans la rue », a-t-elle déclaré.

© Sue Fisher

Des vétérinaires et plus encore

La touriste au grand cœur ne pouvait se résoudre à abandonner le chien, qui avait vraisemblablement besoin d’aide. Elle l’a donc conduit chez un vétérinaire et a payé son opération consistant à lui introduire une broche dans le membre cassé pour le réparer. Sue a partagé son sauvetage à son époux, qui n’était pas là à ce moment.

En recevant les photos de Lucy, il a tout de suite été charmé par son minois et a affirmé qu’il voulait l’adopter. Sue était du même avis que lui, puisqu’elle a confié être tombée amoureuse du quadrupède après leur rencontre.

© Sue Fisher

Se séparer pour mieux se retrouver

Toutefois, il n’était pas possible de ramener Lucy immédiatement sur l’Île de Man. Il y avait un certain nombre de protocoles à respecter, alors la chienne a d’abord été placée dans un refuge. Sue lui a toutefois fait la promesse qu’elle ne la laisserait jamais tomber et, effectivement, les amies ont pu être réunies 6 mois plus tard.

Lucy, d’abord terrifiée en arrivant dans sa nouvelle maison, s’est finalement vite installée et a rapidement appris les bases de l’éducation canine. Elle est facile à vivre et donne beaucoup d’amour à sa famille : « Je pense qu’elle sait que nous lui avons sauvé la vie », partageait Sue.