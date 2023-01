Une chienne enceinte frigorifiée est secourue juste à temps pour offrir une surprise à ses sauveurs le jour de Noël

Jusqu’à l’arrivée des bénévoles, Mama Manolo ne connaissait que négligence et souffrance de la part de ses anciens maîtres. Son sauvetage est intervenu juste à temps, car cette chienne était sur le point de mettre bas.

Une chienne victime de mauvais traitements a accouché le jour de Noël et quelques jours après son sauvetage par une association, rapportait WRIC.

Appelée Mama Manolo par ses bienfaiteurs, l’équipe du Richmond Animal Care and Control en l’occurrence, elle était détenue dans des conditions déplorables dans une propriété de Richmond, en Virginie (Est des Etats-Unis).

Ses propriétaires la détenaient dehors, dans un cabanon en bois inondé et qui ne lui assurait aucune protection contre le froid alors que la température était proche de zéro degré. Son calvaire a pris fin le jeudi 22 décembre, avec l’arrivée des bénévoles qui ont convaincu ses maîtres de les laisser l’emmener.

La loi en Virginie rend illégal le fait de garder un animal à l’extérieur et sans abri adéquat « lorsque la température est inférieure ou égale à 0°C ou supérieure ou égale à 29°C ». Elle stipule également que l’animal doit être propre, maintenu au sec et protégé des éléments. Ce qui n’était donc pas le cas pour Mama Manolo.

Un beau cadeau de Noël pour ceux qui l’ont sauvée

Le lendemain de sa prise en charge par l’association, la chienne a été transférée à un centre vétérinaire, car sa mise bas était imminente. Le soir de Noël, elle a commencé l’accouchement, et son 9e et dernier chiot a vu le jour le lendemain lundi matin. Tous les nouveau-nés sont en parfaite santé, pour le plus grand bonheur des sauveurs de Mama Manolo.

Richmond Animal Care and Control / Facebook

Ils en prendront soin jusqu’à ce que les petits canidés aient 8 semaines. Leur mère pourra ensuite être stérilisée, puis elle et ses chiots seront proposés à l’adoption.