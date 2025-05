Cet amoureux des chiens n’en a jamais eu, mais pour ses 95 ans, tout un quartier lui offre une parade canine surprise

Ce n’est pas tout le monde qui a l’occasion de fêter son 95ème anniversaire ! Ernie Chomor, un ancien soldat qui a servi l’armée américaine de l’air durant la guerre de Corée, a eu la chance d’atteindre ce bel âge en 2024. Bien décidée à lui organiser une fête digne de ce nom, sa fille Lisa Meyers s’est creusée la tête pendant de longues semaines, notamment pour trouver une bonne idée de cadeau. “Il n'a pas besoin d'une autre babiole. Je voulais un souvenir qui fasse déborder son cœur de joie”, a-t-elle expliqué auprès de Florida Today.

À la retraite depuis plus de 40 ans, le vétéran n’a jamais trouvé le courage d’adopter un chien. Pourtant, d’après sa fille, il est un amoureux fou des canidés et ce depuis toujours ! Alors, pour réaliser son rêve le temps d’une journée, Lisa a eu l’idée du siècle !

© Florida Today

Une fête qui a du chien

Rapidement, elle a contacté tous les habitants de son quartier qui ont un chien et leur a demandé de se rendre chez elle le jour de l’anniversaire surprise de son père. Elle a également posté des messages sur les réseaux sociaux afin de réunir le plus de toutous possible. “J'aimerais qu'une ‘parade de chiens’ surprise vienne dans sa rue pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, voitures et promeneurs bienvenus”, a-t-elle écrit dans son appel.

Contre toute attente, des dizaines de familles ont répondu présentes et, le jour J, Ernie Chomor a assisté à un véritable défilé de boules de poils dans sa rue et son jardin. Certains chiens étaient même déguisés avec des drapeaux et des accessoires de fête. De quoi combler le vieil homme qui, habillé d’un t-shirt portant l’inscription “Qui a deux pouces et aime les chiens ?”, a reçu des vagues d’affection tout au long de la journée.

© Florida Today

Un moment inoubliable

Très ému, le vétéran américain qui a officié comme ambulancier en rentrant de la guerre, n’a cessé de caresser les chiens avec une profonde affection. “Je tiens à remercier tout le monde d'être venu et d'avoir amené ces magnifiques chiens”, a-t-il déclaré au bord des larmes. Il ne fait aucun doute que le souvenir de cette journée restera à jamais gravé dans l’esprit d’Ernie et de sa famille…

© Florida Today