Auprès des victimes, cette chienne d’assistance judiciaire transforme le tribunal en un lieu d’écoute et d’apaisement pour les victimes de violences

Elle s’appelle Neige, mais elle n’est que chaleur et tendresse. Cette chienne d’assistance judiciaire a entamé hier ses fonctions au tribunal judiciaire de Toulon, où elle assure réconfort et accompagnement aux victimes devant faire face à leurs traumatismes, voire à leurs bourreaux.

Le rôle des chiens d’assistance judiciaire jouit d’une reconnaissance croissante et ces canidés sont de plus en plus présents, tant lors des audiences au tribunal que pendant les autres étapes des procédures judiciaires. On l’a vu récemment avec le procès de l’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec, où 10 de ces quadrupèdes spécifiquement formés pour réconforter les victimes et aider à libérer leur parole ont eu une présence marquante, notamment au tribunal judiciaire de Vannes (56).

A un millier de kilomètres de là, au palais de justice de Toulon (83) en l’occurrence, c’est une femelle Golden Retriever de 8 ans et répondant au nom de Neige qui se tient désormais à la disposition de celles et ceux qui ont subi des sévices, et qui sont appelés à s’exprimer face aux enquêteurs et membres du corps judiciaire.

La mission de la chienne a officiellement commencé avec la signature, le lundi 17 mars, d’une « convention relative à l’accompagnement des victimes par la médiation canine », rapportait Le Var Information.



Neige s’adapte à chaque victime

Concrètement, cela signifie que Neige sera aux côtés des victimes de violences pour les rassurer, les aider à surmonter le stress et à prendre la parole, tant lors des procès au tribunal judicaire de Toulon que pendant les phases qui précèdent, notamment les audiences auprès des enquêteurs de la police et de la gendarmerie.

Ce précieux soutien psychologique assuré par la chienne d’assistance judiciaire et sa maîtresse, la médiatrice canine Nathalie Marche, s’adresse aux enfants comme aux adultes.

Neige était déjà à pied d’œuvre à Draguignan depuis plusieurs mois. Elle avait ainsi fait ses preuves plus d’une fois, Nathalie Marche évoquant son intervention auprès d’une victime atteinte d’autisme et envers laquelle elle s’était montrée « particulièrement câline ».

La sensibilité et l’intelligence de la chienne font qu’elle sait s’adapter aux attentes et à l’état d’esprit de l’individu auquel elle a affaire. Ainsi, à l’inverse de la proximité qu’elle avait affichée avec la personne autiste, elle avait été « plus distante lors d’une autre intervention, avec une victime qui avait besoin d’espace », explique la médiatrice au Var Information.

« En présence des chiens, le stress diminue énormément »

Outre Nathalie Marche, la convention a été signée par le tribunal de Toulon, les forces de l’ordre (groupement de gendarmerie du Var et la direction interdépartementale de la police nationale), le Centre hospitalier intercommunal de Toulon, le barreau de Toulon, ainsi que L'association d'aide aux victimes d'infractions du Var (AAVIV). C’est d’ailleurs cette dernière qui est à l’origine de cette initiative et en assure le financement.

L’arrivée de Neige au tribunal judiciaire de Toulon représente un important acquis, et ce, de l’avis de tous les signataires et protagonistes. « Les chiens sont un réel soutien : en leur présence, le stress diminue énormément », a rappelé Samuel Finielez, procureur de la République, à ce propos.