Un chien tombé dans un fleuve risque l'hypothermie, les pompiers interviennent en urgence

En Belgique, les pompiers liégeois ont porté secours à un chien tombé dans les eaux frigides d’un fleuve, rapportait L’Avenir. L’incident est survenu le mardi 11 octobre à Tilleur, au sud-ouest de Liège en Région wallonne.

Alors qu’ils passaient le long de la Meuse, des témoins se sont rendu compte de la présence d’un canidé de type Pitbull dans le cours d’eau. Ils ont aussitôt appelé les secours. Des équipes de pompiers de la zone 2 de Liège ont été dépêchées sur les lieux.

Le dispositif d’intervention comprenait un camion, un véhicule de désincarcération et des plongeurs.





Sans perdre un seul instant, les soldats du feu ont rejoint l’emplacement du quadrupède, qui souffrait de plus en plus à cause de l’eau froide, même s’il se trouvait près de la rive et donc en zone peu profonde du fleuve. L’hypothermie le guettait.

Depuis le bord, des pompiers se sont employés à le rassurer et à gagner sa confiance, tandis que leurs collègues plongeurs se préparaient à le rejoindre. Ils ont finalement réussi à le prendre en main et le sortir de l’eau.



Le chien placé dans un refuge en attendant d’en savoir plus à son sujet

Le chien a ensuite été séché et réchauffé à bord de l’un des véhicules. D’après les commentaires faits sous le post Facebook relatant le sauvetage, l’animal a été pris en charge par la SRPA (Société Royale Protectrice des Animaux) de Liège.



On ignore encore si le canidé, porteur d’un collier et assez maigre, s’était égaré ou s’il était victime d’abandon. On en saura certainement davantage dans les prochains jours.

