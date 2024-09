Une chienne en cavale depuis plus d'un mois, retrouvée grâce à un spécialiste des animaux perdus

Pour Alyssa Kolb, il était hors de question de baisser les bras alors qu’elle et ses proches se demandaient où sa chienne Quinn pouvait bien se trouver. Cette dernière a passé plus d’un mois livrée à elle-même après s’être échappée. « C'est ma meilleure amie. Je savais qu'elle était là, quelque part », dit la propriétaire de la croisée Cavalier King Charles Spaniel / Beagle à The Blade, qui rapporte cette histoire.

Alyssa Kolb avait adopté Quinn 5 ans plus tôt et toutes 2 sont extrêmement attachées l’une à l’autre.



Jeremy Wadsworth / The Blade

La chienne s’était volatilisée le 9 août 2024. Ce jour-là, Lisa et Tyler Kolb, les parents d’Alyssa, devaient emmener Quinn chez le vétérinaire dont la clinique ne se trouve qu’à 8 kilomètres du domicile, qui est à Rossford dans l’Etat de l’Ohio.

Alors que ses « grands-parents » s’apprêtaient à la faire entrer, elle avait réussi à se défaire de son harnais et de sa laisse pour prendre la fuite. Elle avait dangereusement traversé l’autoroute avant de disparaître dans un champ.

Dès qu’Alyssa Kolb l’a appris, elle a quitté son lieu de travail pour se lancer à sa recherche. « J’étais tout bonnement dévastée, se souvient-elle. Nous avons passé toute la journée à la chercher ».

Elle en a informé le bureau du shérif du comté de Wood, qui a dépêché ses agents animaliers sur les lieux. Haraz Ghanbari, membre de la Chambre des représentants, leur a prêté main forte en déployant son drone. Des avis de recherches ont été massivement relayés sur les réseaux sociaux.

Plusieurs semaines se sont écoulées depuis, et Quinn restait introuvable. Les efforts des volontaires se sont malgré tout poursuivis. L’un d’eux est Daniel Keller, fondateur du groupe Still Missing et spécialiste des animaux de compagnie perdus, originaire d’Ottawa Lake dans l’Etat voisin du Michigan.

Il a installé des cages pièges garnies de mets à l’odeur alléchante (morceaux de poulet rôti, saucisses…) et des caméras. Quand, au 30e jour, il a su qu’une dame venait de voir la chienne boire dans un étang à 5 kilomètres au nord de la clinique vétérinaire, il a décidé de concentrer ses recherches dans cette zone.

« C’est un miracle qu’elle soit à la maison »

Le soulagement est arrivé le jeudi 12 septembre à 2h30 du matin. C’est effectivement à ce moment-là que Quinn a fini par se laisser enfermer dans l’un des dispositifs de capture de Daniel Keller. Celui-ci a aussitôt contacté Alyssa Kolb qui l’a rejoint avec plusieurs volontaires.

« Je suis sortie de la voiture en courant et je me suis précipitée vers elle, raconte la jeune femme. Je me suis assise à côté de la cage et elle a essayé de me lécher. Elle était tellement excitée de nous voir ».

Alyssa Kolb

La chienne est enfin rentrée chez elle. « C’est un miracle qu’elle soit à la maison, poursuit sa maîtresse. Je suis tellement reconnaissante ».

La récompense de 1000 dollars qui avait été promise par Alyssa Kolb a été refusée par Daniel Keller. Toutefois, la propriétaire de Quinn ayant insisté, il a fini par accepter des bons d’essence à la place, car il couvre souvent d’importantes distances au volant de son véhicule lorsqu’il part en quête de chiens disparus.