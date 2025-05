Pour la première fois de sa vie, cette Beagle blessée par balles et abandonnée sur une autoroute se sent suffisamment en sécurité pour jouer (vidéo)

Juni a vécu un moment mémorable et rempli de joie ; cette chienne ayant survécu à un double acte de cruauté – blessure par arme à feu et abandon – a trouvé une famille aimante et découvert sa nouvelle maison pour toujours. Sa propriétaire, qui est aussi la personne qui lui a sauvé la vie, a filmé ses toutes premières minutes de jeu en sécurité dans le jardin qui est désormais le sien.