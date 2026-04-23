Une chienne disparue est retrouvée à plus de 50 kilomètres de chez elle grâce à un système de reconnaissance photographique

Sweetie avait 13 ans lorsqu’elle a pris la fuite de son domicile par une porte laissée ouverte par un employé chargé de l’entretien de la piscine, et après des semaines de disparition, elle est de retour auprès de sa maîtresse, en Californie (États-Unis). Sa disparition a suscité une grande inquiétude de la part de sa propriétaire qui a tout fait pour la retrouver. C’est un système se servant de l’intelligence artificielle qui a permis d’enfin réunir la famille.

Ivelis Alday se souvient malheureusement très bien de ce jour où sa chienne sénior, Sweetie, a disparu. Des recherches ont tout de suite été mises en place pour retrouver la petite boule de poils dans les environs. « Nous avons parlé à tous nos voisins », se souvient Ivelis, qui ajoute que les recherches n’ont pas porté leurs fruits.

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Un outil qui fait la différence

Ayant adopté sa chienne à 2 mois, la propriétaire sentait son inquiétude monter. Elle a alors eu affaire à Petco Love Lost, racontait People. Ce système, qui collecte des photographies d’animaux au niveau national, permet de rapprocher régulièrement des chiens de leur famille.

Le principe est à la fois simple et très impressionnant. Le propriétaire dépose un dossier en ligne avec une photo de son animal, et la base de données recherche un lien avec d’autres photos, au moyen d’une intelligence artificielle. Régulièrement, les refuges et les associations alimentent la plateforme de photos de leurs pensionnaires, dans l’idée de retrouver des propriétaires.

Depuis ses débuts, la plateforme a permis de réunir plus de 250 000 animaux : une vraie réussite technologique au service de nos boules de poils.

2 mois plus tard et 50 kilomètres plus loin

Il aura tout de même fallu 2 mois pour que la petite Sweetie soit retrouvée grâce à ce système. Ivelis a reçu un mail un matin, lui annonçant qu’un lien avait été établi avec un animal venant d’être accueilli dans un refuge. Elle confiait : « J’étais submergée par l’excitation et je tremblais ». La fille de l’Américaine a confirmé l’identité de la chienne, et Sweetie a pu rentrer chez elle. À son retour, un poulet rôti l’attendait.

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