À la recherche d’un chien disparu, des habitants se rendent compte qu’il a pris le bus seul et a quitté la ville

Nemo est un chien très apprécié par sa communauté. Lorsque les habitants de son quartier ne l’ont plus vu après un feu d’artifice, ils se sont inquiétés pour lui et l’ont cherché dans toute la ville. Finalement, leur enquête les a menés plusieurs kilomètres plus loin, car l’animal s’était éloigné en utilisant les transports en commun.

Nemo, un toutou au pelage roux, est le chien de toute une communauté. Il vit dans une résidence à Churchgate (Inde) et est choyé par les habitants. Le 6 septembre dernier, à l’occasion de la fête de Ganesh, l’animal a eu peur des feux d’artifice et s’est enfui. Une grande mobilisation s’est mise en place pour le retrouver et les recherches ont été pleines de surprises.

À la fin du mois d’août et pendant plusieurs semaines, les pratiquants de l'hindouisme célèbrent l’anniversaire du Dieu Ganesh. Spectacles et feux d’artifice sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir de la population, mais pas celui des chiens. Les boules de poils sensibles au bruit n’aiment généralement pas les pétards et peuvent même totalement paniquer en les entendant.

Anita Paymaster / Facebook

Une grande mobilisation

Nemo fait partie de ces dernières. Alors, quand un spectacle pyrotechnique a été déclenché pour clore les célébrations annuelles de Ganesh, le pauvre toutou a été saisi par la peur. Il s’est enfui à vive allure et personne n’a pu le rattraper. Malheureusement, les jours suivants, Nemo n’est pas rentré à la maison.

Il était introuvable, ce qui a beaucoup inquiété les personnes vivant dans sa résidence : « Nous avons donc tous été très tristes d'apprendre qu'elle s'était enfuie le dernier jour des immersions de Ganpati [...] De nombreuses personnes ont tenté de la retrouver dans tout le sud de Mumbai, mais en vain », partageait l’actrice Anahita Uberoi dans une interview rapportée par l’ Economic Times . Ces dernières ont placardé des affiches dans les environs et posté des messages sur les réseaux sociaux. Lesquels ont été massivement relayés sur internet.

Une drôle de découverte

Finalement, une personne a témoigné avoir vu l’animal à plus d’une heure de trajet de son domicile. Les témoignages ont commencé à affluer et les chercheurs ont appris que Nemo était monté dans un train le jour de l’incident pour échapper au bruit. Ils l’ont finalement retrouvé dans la ville de Kandivali, à environ 40 kilomètres de sa maison.

Il a pu rentrer chez lui après 17 longues journées de disparition et tout le monde était très heureux de le retrouver, témoignait Anahita Uberoi.