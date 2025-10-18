Une chienne découverte blessée par balle et attachée à la clôture d'un refuge se bat pour rester en vie avec l'aide des bénévoles

Attachée à une clôture et grièvement blessée, une jeune chienne a été retrouvée dans un état critique devant un refuge. Le personnel, choqué par cette découverte, a aussitôt pris les choses en main.

Applebutter est une véritable battante. Cette chienne avait frôlé le pire après avoir été blessée et abandonnée, mais les bénévoles d’un refuge ont réagi rapidement après l’avoir découverte. Sa résilience, les soins et la générosité de la communauté locale ont fait le reste, rapportait iheartdogs.com .

Les membres du personnel du Cincinnati Animal CARE, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), ont eu une triste surprise en arrivant sur leur lieu de travail tôt le matin du jeudi 25 septembre 2025. La jeune femelle Bulldog Anglais en question était attachée à la clôture à l’extérieur de la structure d’accueil. Elle saignait, car blessée par balle.

Emmenée aux urgences vétérinaires, elle a dû recevoir une transfusion, car elle avait perdu beaucoup de sang. Sa survie n’était pas encore garantie à ce moment-là.

Au prix de 5 heures de soins intensifs, les vétérinaires ont réussi à la stabiliser. Applebutter n’était pas encore tout à fait tirée d’affaire, mais son état de santé n’était plus aussi préoccupant.

Tout en surveillant son évolution, le Cincinnati Animal CARE a lancé un appel à témoin. “Nous demandons des informations à la communauté. Si vous savez quelque chose sur cette chienne, ses propriétaires ou les circonstances entourant cette situation, veuillez nous contacter immédiatement”, pouvait-on lire dans un communiqué.

Des nouvelles rassurantes

La chienne continuait de s’accrocher à la vie de toutes ses forces. Les soins l’ont finalement sauvée. Ceux-ci étant particulièrement coûteux, le refuge a créé une cagnotte solidaire pour pouvoir les payer.

Le lendemain, le Cincinnati Animal CARE a partagé des nouvelles rassurantes au sujet de sa protégée sur sa page Facebook. La chienne a pu s’offrir une courte promenade au soleil. “Applebutter poursuit sa convalescence. Elle n’est plus sous perfusion, prend uniquement des médicaments par voie orale et s’alimente correctement”, indiquait le refuge.

Cincinnati Animal CARE / Facebook

Par ailleurs, le montant des dons a dépassé les 10 000 dollars (8 500 euros) visés, ce qui permettra non seulement de couvrir les soins d’Applebutter, mais aussi de sauver d’autres chiens malades.

Une fois totalement rétablie, la rescapée pourra être proposée à l’adoption.