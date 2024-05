Une chienne de sauvetage aquatique assurant sa première patrouille passe en mode "héroïne" en voyant 2 jet-skieurs en détresse

Pour Kelby, c’était le premier weekend en mission de la saison et il s’est soldé par son premier sauvetage. Les rescapés sont le pilote et surtout le passager d’un jet-ski tombés à l’eau. La chienne a tout de suite fait ce qu’il fallait pour éviter le drame.

L’été approche à grands pas et les visiteurs sont de plus en plus nombreux aux abords du lac Beltzville, situé au cœur du parc du même nom près de Lehighton en Pennsylvanie (Etats-Unis). Plusieurs d’entre eux y voguent en toute insouciance à bord de leurs embarcations, d’autres se hasardent même à s’y baigner.



L’œil vif et alerte, vêtue de ses lunettes de protection et de son gilet de sauvetage haute visibilité, Kelby veille sur eux.



Cette femelle Landseer fait, en effet, partie de l’American Academy of Canine Water Rescue (AACWR), une organisation formant des chiens de sauvetage en milieu aquatique. L’après-midi du dimanche 26 mai, elle effectuait sa première patrouille de la saison sur le lac Beltzville aux côtés de son maître George Abraham, qui est aussi le président de l’AACWR.



C’était le calme plat pour le binôme jusqu’à ce qu’un moment d’agitation attire son attention. « Quelque chose s'était passé derrière nous, raconte George Abraham à WNEP. Nous avons entendu les éclaboussures. Nous ne savions pas trop de quoi il s’agissait, mais nous nous sommes retournés et avons vu des gens dans l'eau autour d'un jet-ski. Au début, nous pensions qu'ils ne faisaient que nager ». Le sauveteur a néanmoins vite réalisé qu’il y avait urgence ; le pilote et le passager de la motomarine venaient d’en tomber et étaient en difficulté dans l’eau.

Le premier est parvenu tant bien que mal à regagner l’engin, mais pas le second qui se débattait pour garder la tête hors de l’eau. Il risquait de se noyer à tout moment.

Un sauvetage « exécuté à la perfection » par la brave Kelby

La courageuse chienne s’est tout de suite jetée à l’eau pour leur porter secours. Son héritage de Terre-Neuve et son entraînement de pointe lui ont permis d’agir de manière aussi efficace que rapide pour sauver des vies. « Kelby a pu ramener [le passager] à bord de notre bateau de sauvetage », relate son maître.



Les 2 hommes ont ensuite été emmenés en sécurité sur la berge, où ils ont pu se remettre de leur mésaventure. Cette dernière aurait pu avoir une issue dramatique sans l’intervention de la Landseer.

« Être sauveteur, c'est avant tout être au bon endroit au bon moment, et nous l'étions hier, dit George Abraham. C'était un exemple classique de la façon dont nous nous entraînons et effectuons nos sauvetages. Kelby l'a exécuté à la perfection. »