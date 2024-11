Bob est le premier chien de thérapie pour sans-abri et sa mission lui tient très à coeur

Dans une ville du nord-est de l’Angleterre, les membres d’une organisation caritative effectuent régulièrement des maraudes nocturnes pour venir en aide aux sans-abri, leur distribuer des repas et discuter avec eux. Depuis quelque temps, ces bénévoles sont accompagnés de Bob, premier chien de thérapie pour SDF du pays. Sa présence est très appréciée de ces personnes en situation précaire.

Chez Bob, aller vers les gens pour leur apporter du réconfort est quelque chose de naturel. Ce Labrador Retriever de 3 ans et possédant une belle robe noire est un chien de thérapie certifié. Sa mission consiste à apporter du soutien aux sans-abri, et c’est un travail dans lequel il excelle.

Le soir, Bob se tient aux côtés de sa propriétaire, prénommée Nicky et membre de l’association caritative Cornerstone, lors des tournées dans les rues de Hartlepool dans le comté de Durham, au cours desquelles des repas sont distribués aux sans domicile fixe.



Hartlepool Foodbank / Facebook

Nicky et les autres bénévoles profitent de ces rencontres pour discuter avec ces personnes qui dorment dehors, écouter leurs histoires et les réconforter. Ces échanges sont grandement facilités par la présence du chien.

D’après Cornerstone, Bob participait à ces maraudes « simplement pour l’exercice » au départ, mais son rôle de médiateur et de déclencheur de conversations s’est vite avéré précieux. Nicky et ses camarades ont pu voir à quel point il pouvait avoir un impact sur les sans-abri, notamment ceux qui étaient réticents à s’exprimer.

La présence de Bob les calme et permet aux bénévoles de les aider

« La différence [qu'il fait] est tout simplement irréelle, explique sa maîtresse à la BBC. Nous avons eu des gens qui étaient en mode crise. Ils s’abaissaient et prenaient Bob dans leurs bras, même s'ils étaient en larmes. Cela les calmait et nous permettait de les aider ».

Le Labrador les encourage à se confier et à faire confiance aux membres de Cornerstone, ce qui simplifie considérablement la tâche de ces derniers dans la prise de contact.

A lire aussi : Une chienne vivant ses derniers jours se voit offrir une ultime virée à la plage et dans son parc préféré (vidéo)

Sur la page Instagram qui lui est consacrée et qui compte 2600 followers, Bob est présenté comme étant « le premier chien de thérapie qualifié à soutenir les sans-abri au Royaume-Uni ». On peut aussi y découvrir de magnifiques photos et vidéos de lui s’adonnant à ses activités préférées, notamment la randonnée.