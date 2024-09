Une vétérinaire fait tout son possible pour sauver un chiot atteint de tétanos et le comble de bonheur en l'adoptant

Atteinte d’une maladie rare, une petite chienne nommée Bunny a pu compter sur le soutien d’une personne au grand cœur. Grâce aux soins, au dévouement et à l’amour de sa bienfaitrice, la boule de poils vit désormais la vie dont elle a toujours rêvé.

Selon un article publié sur le site web The Dodo, Bunny a été infectée par le tétanos alors qu’elle n’était encore qu’un chiot. La maladie l’a plongée dans un état grave. En effet, son corps était devenu complètement raide, au point qu’elle ne pouvait absolument plus bouger aucun membre.

D’après nos confrères d’outre-Atlantique, son ancien propriétaire l’aurait abandonnée en raison de son problème de santé. À l’époque, tout le monde pensait que l’unique solution pour abréger les souffrances de Bunny était l’euthanasie. Tout le monde, sauf la vétérinaire Ali Thompson.

© Ali Thompson

Ali n’a jamais baissé les bras

Déterminée à lui donner une chance de vivre et de connaître le bonheur, Ali a installé la petite boule de poils chez elle. « J’ai décidé que j’allais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de la faire survivre », déclare la bonne samaritaine.

Cette dernière pouvait apercevoir dans le regard de sa protégée toute la terreur que lui inspirait son état. Mais même si Bunny était pétrie de peur, elle était heureuse de pouvoir compter sur Ali. « Dès que j’entrais, sa queue commençait à fonctionner », indique la vétérinaire.

Au bout de 3 semaines de traitement intensif, la chienne a commencé à se sentir mieux ! Un après-midi, Ali a retenu son souffle en regardant sa protégée traverser le jardin pour la première fois.

Émue et soulagée, elle a versé des larmes de joie.

Bunny a tout pour être heureuse

Par la suite, Bunny s’est complètement rétablie, pour le plus grand bonheur de sa sauveuse. Après avoir été présente à chaque étape du processus de guérison et avoir été témoin de son courage, Ali ne pouvait pas se séparer de Bunny. Elle a décidé de la garder pour toujours contre son cœur, en l’adoptant !

Aujourd’hui, plusieurs années se sont écoulées depuis le sauvetage. Bunny s’épanouit dans sa famille aimante, et vit sa meilleure vie. Ses activités préférées ? La course à pied, la natation et le cani-paddle !

A lire aussi : Dans l’espoir de trouver un foyer pour toujours, ce petit chien de refuge exécute une adorable danse pour ses visiteurs (vidéo)

Inspirée par son animal de compagnie, Ali Thompson a créé un compte Instagram, où elle publie des photos et des vidéos de Bunny.

Non seulement la boule de poils a été sauvée et savoure une vie de rêve, mais elle jouit également d’une belle notoriété sur les réseaux sociaux !