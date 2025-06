Une chienne craque en découvrant une flaque de boue et se transforme en louve en s'y roulant, laissant sa propriétaire perplexe (vidéo)

Certains chiens ne peuvent résister à l’appel de la gadoue dès qu’ils repèrent une flaque de boue. Ils ne se contentent alors pas d’y tremper les pattes ; ils y plongent carrément et s’y roulent allégrement, au grand dam de leurs maîtres. Même si ces derniers adorent voir leurs compagnons à fourrure s’amuser, ce sont eux qui ont ensuite la fastidieuse tâche de les laver. On comprend donc leur désarroi dans des moments tels que ceux-là. Ce n’est assurément pas la propriétaire de Whiskey qui dira le contraire.

Les bains de boue auraient de multiples vertus thérapeutiques : réduction de la douleur et des inflammations, amélioration de la mobilité articulaire et de la circulation sanguine… On appelle d’ailleurs cela la fangothérapie. Nos chiens donnent l’impression de connaître ces bienfaits, eux qui adorent se rouler dans la boue dès qu’ils en ont l’occasion.

Whiskey, une adorable femelle Berger Allemand, est clairement de ceux-là. Dans une vidéo mise en ligne le 5 juin 2025 sur le compte TikTok « @ivycaponi », devenue virale en générant 31,1 millions de vues et relayée par Newsweek, on peut effectivement la voir s’en donner à cœur joie dans une flaque de boue.



@ivycaponi / TikTok

En la promenant ce jour-là, la maîtresse de cette chienne n’avait assurément pas prévu de la voir se couvrir de boue de la tête aux pattes. C’est pourtant bien ce qu’elle a fait en découvrant une petite flaque au milieu de l’herbe.

Un proche appelé en renfort

Sa propriétaire n’en croyait pas ses yeux et se demandait comment elle allait bien pouvoir la laver une fois de retour à la maison. Whiskey, elle, ne pensait à rien de tout cela. Tout ce qui lui importait, c’était de profiter pleinement de cet instant de pur bonheur.

Avant même le bain, qui s’annonçait long et mouvementé, son humaine devait d’ailleurs trouver le moyen de la sortir de là. La chienne n’avait manifestement pas l’intention de se désembourber de sitôt. On entend d’ailleurs sa propriétaire appeler quelqu’un, sans doute un proche, à la rescousse.

Lorsqu’elle s’est enfin décidée à quitter la flaque, Whiskey ressemblait davantage à une louve qu’à une chienne avec son nouveau pelage entièrement gris. On peut d’ailleurs s’en rendre compte sur les photos avant / après ci-dessous que sa maîtresse a postées 3 jours après :

@ivycaponi / TikTok