Une chienne connue pour sa nervosité devient le soutien inattendu d’une pensionnaire traumatisée (vidéo)

Le moment touchant, qui marquait le moment de l’accalmie, a conquis littéralement le cœur de ces propriétaires, et au passage celui des internautes. Avec son passé complexe, cette chienne réactive et anxieuse a montré à sa sœur canine qu’elle lui attribuait toute sa confiance et cela, elle l’a exprimé en la léchant tendrement.

« Runi aime tout lécher » : ce comportement, les propriétaires de la chienne ne l’ont pas toujours compris, ce qui a donné lieu à de multiples recherches. Au départ, ils pensaient que cette dernière était anxieuse, finalement, c’est un tout autre comportement qu’ils ont décelé.

@runitherescuedog / TikTok

Un moyen de communication

Runi, la plus grande de la famille, et aussi la plus extravertie, lèche tout et tout le monde. Il suffit que ses propriétaires s’installent sur le canapé pour que la séance commence. Après de nombreuses recherches, les propriétaires ont découvert qu’il s’agissait d’un comportement de pleine confiance qui pourrait dire : « c’est vous qui êtes en charge de moi, je ne veux pas vous faire de mal ».

@runitherescuedog / TikTok

Un témoignage d’amour et de loyauté

Internautes et professionnels du bien-être animal ont passé en revue l’habitude de l’animal à l’égard de sa congénère nouvellement arrivée à la maison. Il s’avère que Runi est une véritable protectrice à l’égard d’Anka, bien plus petite qu’elle. Selon leur maîtresse, si ces léchouilles permanentes dérangeaient Anka, cette dernière aurait riposté depuis bien longtemps. Les choses sont donc claires, leur amour l’une envers l’autre s’exprime : « en se léchant le visage ou les oreilles, en jouant d’une manière douce, en sachant donner et recevoir ».

Apprendre l’amitié de la meilleure des façons

Ce témoignage d’amitié a été d’une grande aide pour Anka, qui, rapportait sa maîtresse à Newsweek : « a été renvoyée parce qu’elle a eu une mauvaise expérience avec un chien ». Malgré son comportement réactif, Runi a laissé tout son temps à Anka pour qu’elle s’adapte à son nouveau foyer d’accueil. Elle a été « très patiente et n’a pas grogné une seule fois, c’était comme un miracle », expliquait la maîtresse sur son compte TikTok « @runitherescuedog ». Au total, il n’aura fallu que 12 jours pour que l’une s’habitue à la présence de l’autre.

@runitherescuedog / TikTok

De passage dans la maison d’accueil, Anka devrait bientôt rejoindre une famille définitive. La bénévole espère que les 2 chiennes pourront rester en lien à l’occasion de promenades ponctuelles par exemple.