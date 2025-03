Une chienne coincée sur le terre-plein central d'une autoroute attire l'attention de bénévoles qui prennent tous les risques pour la sauver

Une chienne errante s’était retrouvée dans une situation particulièrement périlleuse. Elle se tenait sur le terre-plein central d’une autoroute et risquait la catastrophe si elle essayait de traverser. Fort heureusement, elle a été repérée à temps par une bénévole.

Karla est bénévole chez TRAPRS (Trapping, Rescue and Pet Recovery Service), une association basée à Austin dans l’Etat du Texas. Récemment, la jeune femme était au volant de sa voiture quand elle a vu une chienne prise au piège sur une autoroute. L’animal se trouvait, en effet, sur le terre-plein séparant les 2 directions du trafic.

Sa situation était extrêmement dangereuse. Elle pouvait se retrouver sur la chaussée, où elle risquait d’être renversée à tout moment. « Avec l'intensification du trafic, nous savions que cette chienne n'aurait aucune chance si elle était laissée à son propre sort », raconte, en effet, Karla à The Dodo.

Elle a stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence pour porter secours à la chienne. Elle ne disposait pas de l’équipement nécessaire, pas même une laisse ni quelques friandises pour gagner sa confiance, mais il y avait urgence.

Karla a traversé prudemment les 3 voies, puis s’est approchée très lentement de la chienne pour ne pas l’effrayer. Elle a réussi à la sécuriser, puis Alicia, une autre bénévole, l’a rejointe et aidée à traverser à nouveau pour regagner sa voiture.

Comme le soleil se couchait à ce moment-là, la rescapée a été appelée Sunset et surnommée Sunny. Elle était clairement affamée, même si elle avait pu manger un peu de nourriture jetée par les automobilistes.

« Elle a traversé beaucoup d’épreuves et a besoin d'une famille patiente »

Dans la foulée de son sauvetage, Sunny a été confiée à une famille d’accueil trouvée par TRAPRS. L’association lui cherche désormais un adoptant.

TRAPRS / Instagram

« Elle a traversé beaucoup d’épreuves et a besoin d'une famille patiente pendant qu'elle se repose et sort de sa coquille, explique Caitlin Chapman, directrice de TRAPRS. Elle aime sortir se promener, faire des siestes et se tient tranquille dans sa cage. Elle pourrait bien s’entendre avec un autre chien calme ».

La médiatisation de son histoire aidera très certainement Sunny à prendre un nouveau départ assez vite.