Une chienne blessée vit 555 jours d'errance pendant lesquels une équipe de bénévoles tente de la mettre en sécurité par tous les moyens

Gracie avait réussi à échapper à toutes les tentatives de capture pendant 19 mois. Blessée et terrifiée, cette chienne avait désespérément besoin d’être soignée et réconfortée. Les bénévoles lancées à sa recherche n’ont jamais baissé les bras.

Gracie aura mis les nerfs et la volonté des bénévoles à rude épreuve pendant 555 jours, mais ces dernières ont fini par la mettre en sécurité. La chienne est aujourd’hui en famille d’accueil et réapprend doucement à faire confiance aux humains, d’après CBS News.

La longue cavale de Gracie avait commencé le 10 février 2023. Elle s’appelait alors Roxy et s’était échappée de la maison de ses maîtres à Worcester dans le Massachussetts (Etats-Unis), qui ne l’avaient adoptée que quelques jours plus tôt. Auparavant, la chienne avait été découverte dans une zone boisée du Tennessee, puis recueillie par un éleveur.



CBS News

L’équipe de Missing Dogs Massachusetts (MDM) s’était dès lors donné pour mission de la capturer, utilisant des cages pièges, des caméras et toutes sortes de dispositifs.

« La chienne avait disparu, mais elle errait juste en face de chez [ses maîtres] », raconte Bernice Gero, de Missing Dogs Massachusetts. Elle avait encore sa laisse au moment de sa disparition, mais s’en était probablement débarrassée en la rongeant.



Missing Dogs Massachusetts / Facebook

Les tentatives de sauvetage se succédaient, mais Gracie réussissait à échapper à chacune d’elles. « Nous avons cuisiné du poulet, des hamburgers, des steaks… Elle a bien mangé », relate la bénévole.

En janvier 2024, elle et ses camarades ont remarqué, via les caméras, que la chienne boitait. Bernice Gero pense qu’elle avait été heurtée par une voiture.

En mai, une voisine leur a dit qu’elle la voyait de plus en plus souvent autour de sa propriété. Elle a proposé qu’une cage soit installée dans le jardin derrière sa maison. « Nous avons pensé que ce serait l'endroit idéal pour une cage piège », se souvient Bernice Gero.



Missing Dogs Massachusetts / Facebook

« Quand elle sera prête, elle sera une chienne incroyable »

3 mois plus tard, le dimanche 18 août, Gracie est enfin entrée dans la cage, mettant fin à ses 555 jours de fugue. Elle a été confiée à Shelly Duprey, mère d’accueil pour l’association PAWS New England.

La chienne a encore très peur et reste cachée la plupart du temps, mais elle est très douce et n’a jamais aboyé, ni affiché le moindre signe d’agressivité.

A lire aussi : La joie immense d'un chien qui retrouve enfin son maître militaire après 10 mois d'absence (vidéo)



Missing Dogs Massachusetts / Facebook

Shelly Duprey continuera de prendre soin d’elle et de l’aider à surmonter ses craintes jusqu’à ce qu’elle soit prête pour l’adoption. « Oh non, je la laisserai simplement partir, répond-elle à CBS News lui demandant si elle appréhendait le moment de son départ. Je ne suis qu’une petite partie de son parcours. Je peux juste dire que quand elle sera prête, elle s'ouvrira [aux autres] et sera une chienne incroyable ».