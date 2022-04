Un chien subit une opération d'urgence à 2 reprises après avoir grignoté plusieurs fois du tuyau d'arrosage

En moins d’un mois, Rodney a dû être opéré à 2 reprises après avoir ingéré des corps étrangers. Il s’agissait de morceaux de tuyau d’arrosage l’ayant rendu malade. Les propriétaires de ce chien sont soulagés qu’il s’en soit sorti, mais ils vont devoir se montrer plus prudents.

Un Labrador Retriever a eu la mauvaise idée de mâchouiller un tuyau d’arrosage et s’est ainsi retrouvé à se faire opérer en urgence, avant de récidiver quelques semaines plus tard. Un récit rapporté par Daily Record.

Le chien en question s’appelle Rodney. Ses propriétaires Richard et Oriana Kelly avaient récemment déménagé. Dans leur nouvelle maison, le jardin n’était pas encore entretenu. Le canidé, poussé par la curiosité, s’était mis à fouiner dans la broussaille, puis s’était mis à afficher des symptômes inquiétants.

Ses maîtres l’ont emmené chez le vétérinaire, qui a découvert qu’il souffrait d’une occlusion intestinale. Il devait être opéré sans attendre.



Stacey Oliver/Daily Record

3 semaines plus tard, alors qu’il se remettait à peine du premier incident, Rodney a de nouveau grignoté un tuyau d’arrosage et en a avalé un bout. Constatant qu’il se portait très mal et qu’il vomissait, Richard et Oriana Kelly l’ont emmené à la clinique vétérinaire Willows à Hartford, près de Northwich (Nord de l’Angleterre), où il a subi une 2e intervention chirurgicale. Cette fois-ci, les corps étrangers s’étaient logés à la fois dans l’estomac et l’intestin. L’opération était encore plus délicate.

Un vétérinaire appelle les maîtres à faire preuve de vigilance

Pour Richard Nolan, chirurgien vétérinaire ayant déjà soigné ce chien, ses propriétaires peuvent s’estimer chanceux qu’il y ait survécu. « Rodney est un Labrador typique qui souffre généralement de troubles digestifs. Il a un intestin sensible et les propriétaires font très attention à ce qu'il mange et quand, dit le spécialiste. J'ai eu affaire à sa digestion sensible dans le passé, mais les choses se sont détériorées quand ils ont déménagé. »

Sa mésaventure doit servir « d'avertissement aux autres [propriétaires canins] qui déménagent pour qu'ils réfléchissent à ce que leurs chiens pourraient trouver », poursuit-il.

A lire aussi : Le prince William et sa femme Kate tombent sous le charme d'un chien de thérapie pendant une visite royale



Stacey Oliver/Daily Record

Rodney va mieux depuis sa seconde opération. Sa famille a promis de mettre de l’ordre dans le jardin et de faire en sorte que l’expression « jamais deux sans trois » ne se concrétise pas pour son Labrador.