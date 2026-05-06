Une chienne âgée survit à une tornade qui détruit sa maison et retrouve sa maîtresse après 2 jours coincée sous les décombres

Dans l'Oklahoma, une violente tornade a entièrement détruit la maison de Kay Dragoun, laissant sa chienne Pup ensevelie sous les décombres. Retrouvée vivante près de 48 heures plus tard par des voisins mobilisés, la chienne sénior a pu être soignée et a retrouvé sa maîtresse, soulagée et reconnaissante.

Contre toute attente, une chienne séniore a survécu au passage dévastateur d'une tornade ayant complètement sa maison. Elle a passé près de 2 jours entiers sous les ruines de l'habitation avant son sauvetage par des membres de la communauté locale, rapportait KOCO .

Les faits ont eu lieu à Enid, ville du nord de l'Etat de l'Oklahoma (Etats-Unis). C'est là que vivent Pup, chienne âgée au pelage noir et feu, et sa maîtresse Kay Dragoun. « Pup, c’est Pup. C’est un nom joyeux, Pup, court et doux comme elle », dit sa propriétaire.

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KOCO

Cette dernière l'avait adoptée 13 ans plus tôt. « Elle m’avait choisie sous un pommier le jour de la fête du Travail, raconte sa maîtresse. Je pensais que c’était le chien de quelqu’un du quartier, alors j'avais cherché encore et encore, et elle m’avait choisie. J’aime les choses qui me choisissent. Je me sens spéciale. »

Récemment, Kay Dragoun a appris qu'une tornade était sur le point de s'abattre sur le secteur. Elle s'est barricadée chez elle en attendant son passage. « J’ai entendu l’alerte, alors j’ai fermé la porte. Elle était allongée dans son panier », raconte-t-elle.

La maison a été complètement soufflée par la tornade. Les voisins se sont empressés de porter secours à Kay Dragoun, mais cette dernière était surtout inquiète pour sa chienne, qu'elle ne voyait nulle part.

Retrouvailles et toilettage

Alors que des membres de la communauté locale l'aidaient à ramasser ce qui restait de son domicile, Kay Dragoun a retrouvé le collier de son amie à 4 pattes. Elle a alors craint le pire.

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Fort heureusement, 44 heures après le passage de la tornade, Pup a été localisée sous les décombres. Elle était surprenamment indemne. On pourrait quasiment parler de miracle.

La chienne a été emmenée au salon de toilettage peu après son sauvetage. Son humaine est à la fois émue et soulagée de l'avoir à nouveau à ses côtés. Elle s'est fait la promesse de reconstruire son logement et de retourner dans le quartier.