Lorsqu’un chien imposant s’avance vers un étang, les carpes koï ne s’attendaient pas à tant de délicatesse (vidéo)

Ce grand chien est d’une délicatesse étonnante. Nommé Hati, il a la chance de profiter de promenades régulières avec ses propriétaires. Il a eu l’occasion de voir de nombreux endroits, mais récemment il a eu un coup de cœur pour l’étang, qui lui a permis de rencontrer des animaux aquatiques qu’il n’avait jamais vus auparavant : des carpes koï.

Hati, qui est issu d’un mélange Berger Allemand et Husky, est très sociable. Dès que l’occasion se présente, il se lance à la recherche de nouveaux amis. Le moment où il a découvert l’existence d’animaux aquatiques bien particuliers a été gardé en vidéo.

@introducing_hati / instagram

Toujours partant pour se faire des amis

Hati est l’ami toujours partant pour de nouvelles aventures et de nouvelles rencontres, racontait PetHelpful. Pour lui, peu importe si les animaux sont terrestres, il est curieux de tout et n’hésite pas à aller vers les autres. Lors d’une des dernières balades réalisées avec ses propriétaires, le chien n’a pas hésité à se mettre à l’eau pour aller à la rencontre de ces sympathiques carpes koï, peu effrayées par le grand chien qui tend son museau vers elle.

@introducing_hati / instagram

La douceur en vidéo

Certains internautes qui ont regardé la vidéo sur Instagram ont pu être un peu anxieux en voyant cette interaction entre ce chien de taille imposante et ces poissons. La douceur d’Hati est évidente, et il ne fait jamais preuve de violence. Une première vidéo le montre avec le museau dans l’eau, tentant de renifler les poissons qui se présentent à lui.

Si les chiens sont reconnus comme des prédateurs, Hati n’en est vraisemblablement pas un.

« Ses meilleurs amis »

C’est avec humour que le propriétaire ajoutait sous la vidéo : « Qui aurait pensé que ses meilleurs amis seraient des êtres visqueux ? ». En effet, dans la vidéo le chien semble étonné par sa rencontre, mais la tendresse finit par l’emporter sur la curiosité. Dans une deuxième vidéo postée, on voit le chien jouer avec les animaux aquatiques, ses pattes dans l’eau, comme s’il leur adressait une tendre caresse.

Les internautes ont réagi massivement à la vidéo en commentant par exemple : « Quand il a mis sa patte dedans, c’est une âme si douce. Quel beau moment ! ». Un autre internaute soulignait avec tendresse : « Quel joli nom ! Dans ma langue (indonésien), Hati signifie ‘cœur’ ».