Une chienne âgée et handicapée qui se cachait pour survivre est aujourd'hui métamorphosée

En regardant les vidéos d’Helen avant son sauvetage, difficile de deviner qu'elle est une chienne. Recouverte par sa fourrure emmêlée et affaiblie, la pauvre s’éteignait jour après jour à cause de son terrible quotidien. Mais pour une femme au grand cœur, qui a fait sa rencontre ultérieurement, il était inenvisageable qu’elle termine sa vie de cette manière.

Helen, une chienne aveugle et sourde de 15 ans, a été repérée cachée entre 2 dalles au Michigan (États-Unis). Elle était dans un état catastrophique, ce qui n’a pas échappé à l’association Michigan Doodle Rescue Connect (MDRC). Laquelle s’est chargée de la secourir, de la remettre sur pattes et de lui offrir beaucoup d’amour.

Vivre dans la rue est extrêmement pénible pour un chien. Helen, en plus de ne pas avoir de toit, n’avait pas non plus de repères. Elle ne pouvait pas compter sur sa vision et sur ses oreilles pour la guider. Toutefois, elle a senti le danger arriver quand 2 chiens ont commencé à la poursuivre. Pour leur échapper, elle s’est cachée entre 2 dalles sur le trottoir.

Une vidéo déchirante

La pauvre Helen n’a plus bougé par la suite. Il faisait froid et elle n’était pas en sécurité. Elle ne pouvait qu’attendre qu’un miracle se produise pour sortir de cette situation. Son vœu le plus cher a été exaucé quand les membres du MDRC ont appris son existence. Lorsque les agents du contrôle animalier local l’ont remarquée pour la première fois, ils ont fait face à une boule de poils dont on ne pouvait discerner l’avant de l’arrière.

Helen a été conduite dans une clinique vétérinaire, qui a estimé son âge à 15 ans. Son pelage a été rasé et le joli minois de la chienne était enfin visible. Elle a reçu tous les soins de santé dont elle avait besoin avant de rejoindre le refuge MDRC.

Sur place, les sauveteurs se sont assurés qu’elle ne manque de rien. Ils lui ont réservé un espace au calme et lui ont préparé un panier moelleux rempli de couvertures douces, ainsi que de peluches. Pour la première fois depuis certainement longtemps, Helen a pu fermer les yeux en toute sécurité, entourée d’amour. Elle n’aura plus jamais à devoir se débrouiller seule.