Une chienne Lhassa Apso si négligée qu'on ne pouvait pas distinguer l'avant de son corps de l'arrière a droit à une seconde chance

Lulu a énormément souffert, mais elle revit grâce à une équipe de vétérinaires et de bénévoles dévoués qui n’ont épargné aucun effort pour l’aider à remonter la pente. La transformation de cette chienne qui était dans un état déplorable est impressionnante et porteuse d’espoir.

« Quand j'ai posé les yeux sur Lulu pour la première fois, je ne pouvais pas distinguer l’avant de son corps de l’arrière », raconte Jasen Nyrose, responsable du refuge Chilliwack de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA), à Kamloops Now.

Cette petite chienne de race Lhassa Apso souffrait terriblement et l’état de son pelage était à peine croyable.

Négligée et abandonnée, elle avait été secourue par l’association canadienne qui l’avait aussitôt emmenée à la clinique vétérinaire, car elle avait besoin de soins urgents.

Son poil emmêlé à l’extrême était couvert d’urine et d’excréments. Les nœuds tiraient sur sa peau et lui faisaient très mal. Les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que de la raser entièrement, et pour ce faire, ils ont dû l’anesthésier. Ils ont ainsi pu voir à quel point sa peau était endommagée et irritée.



BC SPCA

La tonte leur a également permis de constater sa maigreur, la chienne ne pesant que 4,5 kilogrammes. En outre, elle souffrait d’infections auriculaires et de plusieurs dents cassés qui devront être extraites. Lulu doit aussi être stérilisée.

« Elle était absolument terrifiée à l'idée d'être touchée »

« Lulu avait été négligée et souffrait depuis si longtemps à cause des nœuds et des infections qu'elle était absolument terrifiée à l'idée d'être touchée » poursuit Jasen Nyrose. Elle commence cependant à se sentir un peu mieux et à sortir de sa réserve.

Toujours d’après Jasen Nyrose, la chienne demande de plus en plus d’attention aux gens qui prennent soin d’elle.

BC SPCA

Après son passage à la clinique vétérinaire, la Lhassa Apso a été confiée à une famille d’accueil chez laquelle elle poursuivra sa convalescence. Son séjour durera une à 2 semaines, puis elle pourra être proposée à l’adoption.

La BC SPCA a lancé un appel aux dons pour l’aider à couvrir les frais vétérinaires.