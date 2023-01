Une chienne âgée et émaciée est retrouvée dans la rue un jour de froid glacial

Les associations de protection animale ne connaissent pas de répit, même en pleine période de Noël. Le 22 décembre 2022, des bénévoles du Michigan se sont mobilisés pour porter secours à Emmy, une croisée Pitbull qui avait désespérément besoin d’aide. The Dodo revient sur leur intervention.

Une chienne recouverte d’une couche de neige

Ce jour-là, les températures avoisinaient les -16 degrés dans la ville d’Ecorse. Personne n’aurait dû se trouver à l’extérieur, mais malheureusement, ce fut le cas pour Emmy. Cette chienne âgée et terrifiée a tenté tant bien que mal de se réchauffer pendant près d’un jour et demi, avant d’enfin être sauvée. Elle aurait été abandonnée dans la rue par ses anciens maîtres...

Plusieurs associations se sont relayées pour porter secours à cette boule de poils en détresse : Friends of River Rouge Animal Shelter, The PAWS Clinic, ainsi que P.O.E.T. Animal Rescue. Main dans la main, les bénévoles ont permis à Emmy de se trouver en lieu sûr, elle qui avait été retrouvée avec une fine couche de neige sur le corps.

Terriblement affectée par son passé

La croisée Pitbull a été confiée à un vétérinaire, qui a déterminé qu’elle était âgée de 8 ou 9 ans, et qui a constaté l’état catastrophique dans lequel elle se trouvait. En effet, Emmy avait la peau sur les os, était couverte de puces et d’escarres sur les coudes et les genoux. « Elle a dû être enfermée pendant bien longtemps, et vivre un quotidien très difficile » racontait Lauren Boesen, membre de P.O.E.T. Animal Rescue.

La priorité pour ses sauveurs était de remonter sa température corporelle et de soigner ses nombreuses blessures, mais Emmy était si faible que tous pensaient qu’elle succomberait à ses souffrances…

C’était la sous-estimer !

Miraculeusement, au bout de quelques heures, Emmy a réussi à reprendre du poil de la bête. Elle a fait preuve d’un courage exceptionnel et a épaté ses anges gardiens. À leurs yeux, c’est un véritable « miracle de Noël » !

La rescapée à 4 pattes a depuis été confiée à une famille d’accueil, et bien qu’elle ne soit pas son foyer définitif, elle y reçoit déjà beaucoup d’amour. Elle y séjourne en compagnie d’autres chiens, et profite enfin d’un toit chaleureux. Lauren espère de tout cœur que cette petite miraculée pleine de douceur trouvera au plus vite sa famille éternelle. « Elle mérite le meilleur » a-t-elle déclaré.