Ce chien sauvé de l'errance a un rituel touchant avec sa propriétaire chaque fois qu'elle s'apprête à le promener (vidéo)

La vie d’Onyx était tout sauf simple avant la rencontre de ce chien avec celle qui est devenue sa propriétaire et meilleure amie. Elle l’a sauvé de l’errance et lui a fait faire un long voyage pour leur permettre de rester ensemble. Le canidé l’en remercie tous les jours à sa manière, notamment lorsqu’ils s’apprêtent à partir en promenade.

Aux Philippines, les chiens errants sont communément appelés « aspin » ou « askal ». Onyx était l’un d’eux. Il avait, en effet, été découvert dans l’une des rues de l’archipel par une Canadienne, Julia Elissa, à l’époque où elle y était établie.

C’était l’amour au premier regard entre la jeune femme et le quadrupède à la robe noire. Quand le moment était venu pour elle de retourner en Amérique du Nord, elle avait fait en sorte qu’il l’y rejoigne. Le rapatriement avait été long et fastidieux à cause des procédures administratives complexes, mais cela en valait largement la peine.

Tous 2 s’adorent et sont inséparables. La nouvelle vie d’Onyx au Canada, auprès de sa maîtresse, se passe à merveille.

Au fil du temps, il a pris ses repères et développé ses habitudes, voire des rituels. Le plus adorable parmi ces derniers étant celui qu’il effectue avant chaque promenade.

Chaque fois que Julia Elissa se tient devant la porte et le prépare pour la sortie quotidienne, lui mettant sa laisse et éventuellement des vêtements chauds, elle se penche vers lui et il lui donne un « bisou » sur le visage.



@juliaelisssa / TikTok

« C'est sa façon de lui dire merci »

Touchée par ce geste à travers son chien lui témoigne son amour et sa reconnaissance, elle a décidé de le filmer et a ainsi réalisé une émouvante compilation. Julia Elissa, alias « @juliaelisssa » sur TikTok, a partagé la vidéo le 12 février 2025 sur le réseau social, où elle a généré des dizaines de milliers de vues. Une séquence que relaie Parade Pets et que voici :

« C'est sa façon de lui dire merci de l'avoir sauvé et de lui avoir donné une nouvelle vie », a écrit l’un des nombreux internautes à avoir commenté la vidéo. C’est effectivement le sentiment que l’on a en voyant ces belles images.