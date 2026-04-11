Une chienne âgée de 12 ans partiellement aveugle a affronté un ours pour sauver sa famille

Honey a beau être âgée et partiellement aveugle, elle n’a pas froid aux yeux ! Lorsque sa ferme du Nouveau-Mexique (États-Unis) a été menacée par un ours, elle n’a pas hésité à s’interposer pour protéger sa famille et ses amis animaux. Malgré de graves blessures, la chienne a heureusement survécu et, aujourd’hui, elle est même rentrée chez elle, plus héroïque que jamais.

Qui a dit que les chiens âgés deviennent moins actifs avec le temps ? Certains d’entre eux surprennent en tout cas par leur énergie et leur courage. C’est le cas de Honey, un Bouvier Australien de 12 ans, qui, malgré une cécité partielle causée par une rencontre avec un porc-épic, a récemment fait preuve d’une résilience et d’un courage extraordinaires.

Un combat héroïque

Dans le petit village du nord du Nouveau-Mexique (États-Unis) où elle habite, Honey adore faire sa ronde quotidienne pour veiller sur la ferme familiale. Malgré son âge avancé et sa vision partiellement réduite, la boule de poils prend en effet son rôle de « patrouilleuse » très au sérieux, veillant sur les 2 chevaux et la soixantaine de poules de la maison. Une nuit, pourtant, son tour de garde a mal tourné…

© Española Humane / Facebook

Comme le rapporte Parade Pets, le lendemain matin, la chienne avait disparu, et lorsqu’on la retrouva des heures plus tard, il était clair que quelque chose de grave s’était produit. Les images de vidéosurveillance et les traces relevées autour de la propriété ont révélé qu’elle avait affronté un ours sortant d’hibernation, venu chercher un repas facile parmi les poules.

Plutôt que de fuir, Honey s’était interposée courageusement, faisant des allers-retours entre les poulaillers pour repousser l’intrus. Grâce à sa bravoure, l’ours a fini par partir, et, miraculeusement, aucune poule ni aucun autre animal de la ferme n’a été blessé.

© Española Humane / Facebook

De graves blessures

Quand elle a été retrouvée, Honey était grièvement blessée : son visage et son cou portaient les marques évidentes d’une agression violente, et son pronostic vital restait incertain.

Transportée d’urgence dans une clinique vétérinaire gérée par l’association Española Humane, les vétérinaires ont tout de suite confirmé l’ampleur de ses blessures.

Pourtant, malgré la gravité de la situation, Honey a fait preuve d’une incroyable résilience. Grâce au soutien de l’association et de ses généreux donateurs, elle a pu bénéficier d’une chirurgie et de soins continus qui lui ont permis d'être bientôt sur pattes.

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© Española Humane / Facebook

Aujourd’hui, la courageuse chienne est de retour chez elle où elle se remet bien, entourée de sa famille. Sa maman a tenu à rappeler avec amusement qu’en dépit de son comportement héroïque, elle a toujours peur de l’aspirateur. Sa bravoure face à l'ours est d’autant plus remarquable et témoigne de l’amour profond qu’elle porte à sa maison et à sa famille.