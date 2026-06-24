Une chienne survit à l’accident ayant coûté la vie à son propriétaire et retrouve sa famille qui vit 1500 km plus loin

Après un terrible accident de la route aux Etats-Unis ayant provoqué le décès de son maître, une chienne a miraculeusement survécu avant d’être prise en charge par un refuge. Identifiée grâce à son collier, elle va désormais rejoindre un proche du défunt qui a choisi de l’adopter.

Endeuillée, mais ayant survécu à l'accident ayant emporté son maître, une chienne a été prise en charge avant de trouver un nouveau foyer, celui d'un membre de la famille, rapportait WOWK-TV .

Ledit accident s'était produit à South Charleston, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis), le mardi 23 juin vers 17h25 locales. Une voiture et un semi-remorque étaient entrés en collision sur un pont à proximité de la sortie 54 de l'autoroute I-64.



South Charleston FD Fire Chief Virgil White

Le camion avait pris feu, et son conducteur est décédé malgré l'intervention rapide des secours (South Charleston Fire Department) et des forces de l'ordre (South Charleston Police Department). La chienne qui l'accompagnait, répondant au nom de Hennessey, a survécu à l'incident, tout comme l'automobiliste à bord de la voiture.

Hennessey a été secourue et confiée au refuge local Kanawha-Charleston Animal Shelter. Elle ne souffrait d'aucune blessure.

Un membre de la famille retrouvé et sera son nouveau propriétaire

Les bénévoles de la structure d'accueil ont constaté qu'elle portait un collier sur lequel est inscrit l'indicatif téléphonique de l'Iowa. Ils ont eu la confirmation que son défunt propriétaire vivait dans cet Etat, à 1 500 kilomètres du lieu de l'accident. Sur les réseaux sociaux, le Kanawha-Charleston Animal Shelter a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver la famille de la victime.

💔 Comment aider mon chien à surmonter le deuil ? 🐕 Autres histoires de chiens retrouvés 📍 Refuges et adoption : comment ça marche ? Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Le soir-même, le refuge a annoncé y être parvenue et que l'un des proches du disparu, contacté par la police, avait l'intention d'adopter la chienne. Hennessey pourra bientôt le rejoindre avec l'aide du Kanawha-Charleston Animal Shelter.

L’info Woopets : les chiens peuvent-ils vivre un deuil après la perte de leur maître ?

Les chiens peuvent présenter des réactions très proches de ce que l’on interprète comme un deuil, même s’ils ne comprennent pas la mort au sens humain du terme. Ils réagissent surtout à une absence soudaine et durable de leur figure d’attachement, ce qui provoque une rupture de leurs repères affectifs et quotidiens.

Sur le plan comportemental, cette perte peut se traduire par un changement d’attitude marqué . Certains chiens deviennent plus calmes, voire apathiques, tandis que d’autres montrent, à l'inverse, de l’agitation ou une recherche active de leur humain disparu, comme s’ils tentaient de le retrouver dans leur environnement habituel.

On observe aussi fréquemment des modifications affectant les besoins de base : baisse d’appétit, troubles du sommeil ou désintérêt pour les activités qui constituaient auparavant leur routine. Ces signaux ne sont pas systématiques, mais ils traduisent souvent un stress émotionnel lié à la rupture d’attachement.

Dans la majorité des cas, ces réactions s’atténuent progressivement lorsque le chien retrouve un cadre stable et sécurisant. Toutefois, si les signes persistent ou s’intensifient, un accompagnement vétérinaire ou comportemental peut être utile pour éviter l’installation durable d’un état de mal-être.