Ce chien totalement aveugle sautille de joie en découvrant les vagues pour la première fois (vidéo)

Pour sa toute première sortie au bord de la mer, Gus a vécu un moment aussi simple qu’inoubliable. La réaction de ce chien aveugle au contact des vagues a ému des millions d’internautes et rappelé à quel point chaque nouvelle expérience peut être précieuse.

Gilligan et Gus sont 2 adorables chiens qui ne peuvent se passer l'un de l'autre. Ils se partagent la vedette du compte TikTok « @gilligan.and.gus », où l'on peut découvrir de jolies vidéos dévoilant leur quotidien et leur belle amitié.

Leur maîtresse les emmène régulièrement en randonnée. Une activité que le duo de quadrupèdes affectionne tout particulièrement. Les aventures, la découverte et les rencontres en pleine nature leur apportent clairement un plaisir et un bonheur incommensurables.



@gilligan.and.gus / TikTok

La cécité n'empêche pas de croquer la vie à pleines dents

Gus profite pleinement de ces agréables virées, bien qu'étant aveugle. Il se sert de son ouïe et de son odorat pour s'orienter et savourer chaque instant de ces sorties à la campagne, en forêt ou en montagne. Il peut d'ailleurs aussi compter sur son congénère et ami Gilligan pour le guider.

Récemment, leur humaine les a emmenés à la plage. Cette promenade en bord de mer était une grande première pour Gus, qui a ainsi eu l'occasion de patauger dans quelques centimètres d'eau et surtout faire l'expérience de la sensation unique procurée par les vagues caressant ses pattes. Le chien a tout simplement adoré cette expérience.

C'est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo touchante, mise en ligne le 13 juin 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 1,3 million de vues, et relayée par Parade Pets . La voici :

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Une complicité de tous les instants

Partenaires d'aventures, Gus et Gilligan sont véritablement inséparables. Comme expliqué plus haut, le chien aveugle est guidé et rassuré en permanence par son compagnon.

Voici une autre vidéo qui offre un aperçu de leur merveilleuse complicité :

Le conseil Woopets : comment préparer la première sortie à la plage d’un chien ?

Une découverte réussie du bord de mer par un chien passe souvent par quelques précautions simples. En voici quelques-unes :

Laisser le chien explorer à son rythme : ne jamais le forcer à entrer dans l’eau. Certains préfèrent observer avant d’oser s’approcher des vagues.

Prévoir de l’eau fraîche pour éviter qu’il ne boive l’eau de mer, qui peut provoquer des troubles digestifs.

Rincer son pelage et ses coussinets après la baignade, afin d’éliminer le sel et le sable susceptibles d'irriter la peau.

Pour un chien malvoyant ou aveugle comme Gus, privilégier un environnement calme et l'accompagner avec la voix afin qu’il puisse se repérer plus facilement.

Une première expérience positive contribue à renforcer la confiance du chien et à la lui faire associer à un moment agréable.