"Héros sans cape", un chien agit courageusement face à l'ours en colère qui s'en prenait à son maître

Craig Campbell doit une fière chandelle à son chien Night. Il l’a d’ailleurs récompensé en lui offrant quelques morceaux de poulet en rab après son exploit salvateur, qui est rapporté par le Calgary Herald.

Les faits ont eu lieu dans une zone densément boisée de Cochrane en Ontario (Canada). Craig Campbell et Night, Dobermann de 10 ans, se promenaient sur un sentier de randonnée qu’ils avaient l’habitude d’emprunter, à environ 7 kilomètres de chez eux, quand l’homme a aperçu une femelle grizzli et ses 2 oursons.

Les 3 ursidés se déplaçaient le long d’une clôture délimitant une exploitation agricole. Craig Campbell pouvait les voir s’approcher lentement, « puis la mère a surgi hors du buisson », raconte le propriétaire canin.

Il avait un spray anti-ours, mais il ne pouvait pas s’en saisir. « J'avais mon bâton de randonnée et mes gants, j'essayais de soulever mon manteau [pour attraper le spray] et j'ai réalisé que je n'avais pas le temps et que l'ourse était trop proche », dit-il.

« J'ai vraiment cru que c'était la fin », poursuit Craig Campbell. Alors que la maman grizzli en colère n’était plus qu’à une poignée de mètres, son chien est intervenu avec une bravoure exceptionnelle. Sans aboyer ni faire le moindre bruit, Night a couru en direction de l’ourse et lui a clairement signifié qu’il n’avait pas l’intention de la laisser s’en prendre à son humain.

« Tous les héros ne portent pas de cape »

Message reçu 5 sur 5. Elle a préféré rebrousser chemin avec sa progéniture. Craig Campbell était soulagé et reconnaissant envers son fidèle compagnon, qui avait reçu une formation intensive en obéissance, mais aussi en pistage et en défense. « La plupart des chiens fuient les ours. Mon chien, lui, court vers eux… Il très courageux », dit-il fièrement de Night.

Quant à sa fille Tess, elle rappelle que « tous les héros ne portent pas de cape » en revenant sur l’action courageuse du canidé.

Craig Campbell reconnaît avoir été secoué par cet épisode. Il en a perdu le sommeil pendant 2 nuits d’affilée, mais il sait que l’issue aurait été tout autre sans Night.