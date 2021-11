Une chienne timide au passé douloureux trouve le courage d'entrer dans sa première et véritable maison (vidéo)

Valentine a vécu des épreuves douloureuses, avant de rencontrer Ashley Moses et son partenaire. Après l'avoir adoptée, le couple l'a aidée à aller de l'avant.

Lorsque Valentine a mis les pattes dans sa première et vraie maison, elle a ressenti de la nervosité et ne savait pas comment se comporter. La chienne, croisée Dalmatien / Pitbull, a passé de nombreux mois à donner naissance à des chiots. Elle n'avait aucune idée de ce que le confort ou la sécurité pouvaient signifier.

Heureusement, elle a été sauvée de cette situation terrible et a été adoptée par Ashley Moses et son fiancé. « Elle était très timide lorsque nous l'avons rencontrée pour la première fois », a déclaré la jeune femme au Dodo. « On pouvait dire que son moral était anéanti et qu'elle se sentait triste. »

© @valentinethepitmatian / TikTok

Une nouvelle vie

« Dès l'instant où j'ai vu sa photo, j'ai su qu'elle était notre chienne », a ajouté Ashley. Mais de nombreuses questions ont commencé à s'insinuer dans l'esprit du couple. « Pourrions-nous gérer un chien comme ça ? Et si elle ne s'ouvrait jamais à nous ? Que faisons-nous d'un chien effrayé ? »

© @valentinethepitmatian / TikTok

Malgré leurs interrogations, Ashley et son partenaire ont recueilli Valentine. Ils ont décidé qu'ils devaient essayer de l'aider.

Un soir, lorsque l'animal est entré pour la première fois dans sa nouvelle demeure, il était envahi par la peur et la confusion. Nerveuse, Valentine ne savait pas quoi faire.

La chienne a fait des progrès incroyables

Mais le lendemain matin, ses nouveaux propriétaires ont eu droit à une belle surprise. La chienne les a accueillis avec des léchouilles de reconnaissance. Du jour au lendemain, sa personnalité avait complètement changé ! Valentine a réalisé qu'elle était désormais en sécurité et entourée de personnes bienveillantes.

« Elle sautait, jouait, m'embrassait, elle était très excitée », a confié Ashley. « C'était un moment fou, car on ne s'attendait pas à ce qu'elle s'ouvre si vite ! »

© @valentinethepitmatian / TikTok

Au cours des mois suivants, ses parents adoptifs l'ont aidée à surmonter ses peurs. Valentine n'osait pas descendre les escaliers et sortir sous la pluie, par exemple. Aujourd'hui, Ashley et son fiancé ne regrettent absolument pas d'avoir tenté leur chance avec Valentine, ni d'avoir écouté leur cœur.

Heureuse et épanouie, la chienne semble avoir tourné le dos à son passé douloureux pour toujours. « Nous sommes si fiers de tous les progrès qu'elle a accomplis », a révélé sa propriétaire. « Nous allons l'aimer pour toujours. »

© @valentinethepitmatian / TikTok